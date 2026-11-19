Starý páky pořád válej, aneb metááál jedéééé :D
Nebudeme si nic nalhávat. Hudebně mě kojila Nová vlna britského heavymetalu a Saxon je jedna z kapel (podle některých vlastně kapela průkopnice), která ji odšpuntovala.
Osmdesátky jsou dávno pryč a pánové nám pořád servírují takové lahůdky...
Co to vlastně je ten heavy metal? To se jednou jeden mladý kytarista odhodlal stát profi muzikantem a těsně před odchodem na tuto dráhu si ve fabrice ufikl konečky dvou prstů na hmatové ruce. Většina lidí by to vzdala, ale to on ne. Místo složitejch a rychlejch náběhů začal hrát pomalý klouzavý motivy. Aby je vůbec mohl hrát, musel si na zmrzačené prsty navlíct náprstky, taky si podladil kytaru aby si usnadnil vytahováni strun a bác ho... Metalový riff byl na světě. Spolu s ním taky Black Sabbath a opravdový kult.
Dneska je tomu mladíkovi 78 let a valí to do nás asi takhle...
Proti výše zmíněným pánům je Kerry King ještě mladíček (62 let).
I hudební styl, v tomto případě Trash metal je mladším bráškou „klasického hevíku“.
Já Kerryho už pár desítek let podezívám, že neumí hrát balady. Což mu ostatně nikdy nebylo na škodu. Vždyť ve Slayer, legendární kapele svého života je opravdu moc nepotřeboval...
Jeden recenzent kdysi hudbu Slayer přirovnal k pocitu, že sedíte na bedně s dynamitem a doutnák už hoří...
To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.
No a já jsem proti všem pánům vlastně ještě nemluvně. Taky nemám elektrickou kytaru. Ale to moc nevadí...
Ostatně tématicky se tenhle kousek k dnešnímu blogu hodí. Mějte fajn večer, a taky ráno a den :)
Pořád si říkám co to dneska je... A já normálně cejtim jak mě z toho pučej dlouhý vlasy :D
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