Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...

Tak tohle téma mě lechtá na klávesnici od chvíle, kdy jsem úvahu Petrta Fialy na toto téma zachytil...

Článek je premium, ale z nadpisu je tato myšlenka sdílná i těm, které prémium nemají.

Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi

Kdo mě čte pravidelně tak moje názory na politiku posledních let dobře zná. Kdo ne, tomu jen stručné shrnutí... Z Chilkařských demonstací a oslav porážky Průhonického magnáta mě pěti/čtyřkolaliční denní realita vycvičila do role nevoliče.

Nebudu rozmazávat x krát vyslovené důvody. Přes letitou přípravu v opozici v podstatných věcech (mimo určitých segmentů zahraniční politiky) působila celá čtyřletka amatérsky a co je nejhorší... Zcela neempaticky. Petr Fiala sám pak na mě působí velice sebezahleděně. Myslím, že historie mu význam Masaryka ani Havla přes jeho vlastní sebevědomí opravdu nepřisoudí.

Úvaha ( opět zcela odtržená od reality) , že by mohl uspět v prezidentských volbách mě zcela upřímně děsí.

Petra Pavla jsem svého času nevolil zdaleka s takovým nadšením jak Pětikolku. Na rozdíl od ní mě ale přesvědčil že je to chlap na svém místě. S radostí mu to půjdu hodit zase. (Ne , dokonalý taky není. To totiž není nikdo.)

Domnívám se, že v případě jeho opětovné kandidatury je jeho pozice natolik silná, že bez problémů svůj post obhájí.

Snad mu klacky pod nohy nehodí nerealista z Brna. Ničeho jiného , než že by zvýšil šance na úspěch kandidátům typu Filipa Turka by totiž nedocílil.

Doufám, že mu to někdo polopaticky vysvětlí. Sám toho zjevně ze své sféry akademika nedohlédne.

Autor: Filip Vracovský | pátek 19.12.2025 11:26 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Další články autora

Filip Vracovský

Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?

Ve čtvrtek večer se odehrála v Mariánských Lázních asi nejdůležitější událost tuzemské gastronomie za hodně dlouhou dobu. Michelin poprvé v historii vydal průvodce pro naši republiku.

13.12.2025 v 8:23 | Karma: 27,37 | Přečteno: 3702x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Kdo bude bojovat za Ukrajinu ? Poslední Ukrajinec už se pomalu, ale jistě blíží...

... a nenalhávejme si nic. Ukrajina už v podobě v jaké byla a chtěla být přestala existovat. Diskutovat už můžeme jenom o tom jestli je to přijatelné cena za hrdost...

7.12.2025 v 8:15 | Karma: 37,60 | Přečteno: 3530x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Máte radši bezstarostný socialismus proti rovným šancím dnešní doby? A něco k bezdomovcům

... abych to narovnal. Tak jsem si zase v sobotu po ránu uvařil kafčo a už mě zase berou roupy...Vánoce za rohem, ale mír a klid v diskuzích veřejného prostoru...

6.12.2025 v 8:19 | Karma: 24,16 | Přečteno: 801x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Generace X ... Udřít se k smrti jako normál? Nebo je to jinak?

Často píšu o mladých kterými jsem obklopený a jejichž generace často bývají osočovány z neschopnosti, lenosti a tak vůbec...

30.11.2025 v 8:54 | Karma: 17,87 | Přečteno: 656x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Chudák Ukrajina...

Nic jiného mě nenapadá už dlouho. Vývoj posledních dní jen dává na ten pocit razítko. Využít, vymačkat, zahodit...

22.11.2025 v 14:22 | Karma: 35,23 | Přečteno: 3030x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.
13. prosince 2025  11:24

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek
19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou...

Za vraždu morfinem si má Duda odpykat 13 let, ještě podal ústavní stížnost

ilustrační snímek
19. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  10:08

Lukáš Duda, jenž podle pravomocného rozsudku otrávil svou bývalou družku morfinem, neuspěl s...

Zlínská univerzita otevře v září nový bakalářský program Polovodičové materiály

ilustrační snímek
19. prosince 2025  10:01,  aktualizováno  10:01

Fakulta technologická zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) otevře v nadcházejícím akademickém roce...

V soutěži Křesadlo uspěli dva zástupci z Prachatic

Křesadlo si z Jihočeského muzea odnesli i dobrovolní hasiči z Vidova.
19. prosince 2025  11:34

V tradiční soutěži Křesadlo, kdy se oceňují významní dobrovolníci, uspěli dva zástupci z Prachatic.

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 813
  • Celková karma 24,19
  • Průměrná čtenost 2034x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.