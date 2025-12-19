Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...
Článek je premium, ale z nadpisu je tato myšlenka sdílná i těm, které prémium nemají.
|
Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi
Kdo mě čte pravidelně tak moje názory na politiku posledních let dobře zná. Kdo ne, tomu jen stručné shrnutí... Z Chilkařských demonstací a oslav porážky Průhonického magnáta mě pěti/čtyřkolaliční denní realita vycvičila do role nevoliče.
Nebudu rozmazávat x krát vyslovené důvody. Přes letitou přípravu v opozici v podstatných věcech (mimo určitých segmentů zahraniční politiky) působila celá čtyřletka amatérsky a co je nejhorší... Zcela neempaticky. Petr Fiala sám pak na mě působí velice sebezahleděně. Myslím, že historie mu význam Masaryka ani Havla přes jeho vlastní sebevědomí opravdu nepřisoudí.
Úvaha ( opět zcela odtržená od reality) , že by mohl uspět v prezidentských volbách mě zcela upřímně děsí.
Petra Pavla jsem svého času nevolil zdaleka s takovým nadšením jak Pětikolku. Na rozdíl od ní mě ale přesvědčil že je to chlap na svém místě. S radostí mu to půjdu hodit zase. (Ne , dokonalý taky není. To totiž není nikdo.)
Domnívám se, že v případě jeho opětovné kandidatury je jeho pozice natolik silná, že bez problémů svůj post obhájí.
Snad mu klacky pod nohy nehodí nerealista z Brna. Ničeho jiného , než že by zvýšil šance na úspěch kandidátům typu Filipa Turka by totiž nedocílil.
Doufám, že mu to někdo polopaticky vysvětlí. Sám toho zjevně ze své sféry akademika nedohlédne.
Filip Vracovský
- Počet článků 813
- Celková karma 24,19
- Průměrná čtenost 2034x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...