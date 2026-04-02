Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?
Nejsem zrovna cimprlich ani když se má jít někam pro ostřejší výraz. Nicméně člověk by se nikdy neměl stát stokou z které nikdy nevyvěrá nic jiného.
Je pořád třeba někoho nenávidět. Jen to nám zlepší život. Jednou Ukrajince, jindy muslimy, příště třeba... kohokoliv z vás.
Pominu jeho spornou minulost podnikatele. Nemůžu ale pominout to, že u druhých se pasuje do role prokurátora i soudce. Naštěstí není v pozici, že by se mohl stát i vykonavatelem „své“ spravedlnosti.
Spíš mě tentokrát zaujalo jeho fekální chování k DVTV vyšperkované telefonátem s Danielou Drtinovou.
Odkaz
Prasata, výkaly, šašci...
Já chápu, že na rozdíl od mé maličkosti nemusí považovat DVTV za to lepší ze žurnalistiky co se u nás vyskytuje. Chápu i to, že nemá potřebu s nimi do diskuze jít. Co mě děsí, že člověk takových způsobů a argumentů patří k těm, kteří určují směřování naší země.
To jsou ti Naše lidi s kterými Andrej Babiš vládne. Byť se snaží tvářit, že se ho netýkají.
Podobné stanovisko (Nejít do diskuze s Rajchlem) obhajuje i Mikuláš Minář. S jakou noblesou proti tomu chlívu, který vypouští JR.
Ještě před tím fotečka z facebooku našeho poslance. Na rozdíl od něj, který se nechce bavit s výkaly, žumpu a prasaty díky čemuž je hrdina je Minář jen zbabělec...
Ať je Minář jaký je, důvody své nechuti k diskuzi dokázal v druhé části videa vysvětlit bez zbytečných urážek a invektiv. V té první se dokázal dokonce omluvit. A samozřejmě, skutečnost, že Rajchl nenosí boty z krokodýla na jeho přirovnání ve skutečnosti nic nemění.
Dávno nejsem Minářův skalní fanda. Ostatně psal jsem o tom nejednou. Nicméně v tom jak na mě způsoby Jindřicha Rajchla působí jsem s ním zcela zajedno. Je to odpuzující a hnusné.
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...