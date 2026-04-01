Společná Evropská budoucnost ? Jedině se společnou armádou. Ale chceme to?
..., ani to nikdo netvrdí, že silná armáda vždycky zabrání válkám a garantuje stoprocentní bezpečí. Co je podle mě nesporné, určitě značně k tomu bezpečí přispívá.
Pamatuji si dobu, kdy jsme vstupovali do NATO. Vypadalo to, že problém s bezpečností je navždy vyřešen. Jistě, tato myšlenka byla ukázkou bláhového idealismu. Rezonovala však víc než zvučně celým veřejným prostorem.
V životě hledám na všem něco dobrého. Nacházím to i na úřadování Donalda Trumpa.
„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO
Třeba je to právě to, co potřebujeme. Nedokážeme v Evropě nalézt shodu takřka v ničem. Možná by potřeba bránit se... Mohla být první vlaštovkou, která nás začne přivádět k rozumu.
Jistě, je to na první pohled momentálně utopie. Ale nějaká společná armáda do budoucna není zlý nápad.
Netuším kolik se toho ještě kolem nás bude muset stát aby všem došlo, že pocit pohody je čistě falešný. Netuším ani jak ve spoustě zemí kde neempatický přístup politiků „stran Bruselu“ nahání do náručí národoveckých populistů čím dál větší počet svých spoluobčanů zažehnout touhu po jakékoliv formě federalizace. Bez ní to určitě nepůjde. Netuším ani jak zajistit aby se ze všeho nestal byrokratický Moloch (A bez pochyb k tomu všechno nyní směřuje.)
Čím jsem si ale jistý je, že střední a menší státy Evropy mají na výběr. Být součástí velmoci,. nebo se stát jen chudinskou periférií. Není nic mezitím. Jak to dopadne? Dobrý konec nám neusnadňuje hybridní vállka, která má čím dál víc obětí... Stejně k němu nepřispívá naprosté odtržení politiků od reality ulice a všedního dne.
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...