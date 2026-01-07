Snad se Petr Pavel s Andrejem Babišem shodl alespoň na tom jestli jim candát chutnal...
Tak mě zaujal dnešní článek z hlavní strany hned dvakrát. Babiš s Pavlem na Hradě poobědval candáta. Teď už nám candát z nadpisu vypadl a zase tam řádí Turek.
|
Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl
Nevím jak ta kalvárie s ministerským křeslem pro hranatého jmenovce skončí. Jak skončí dnešní schůzka se ale předpokládat dalo. Každý gramotný jedinec si opakovaná tvrzení Petra Pavla mohl snadno dohledat.Na druhou stranu... Hlasování o důvěře vlády je za dveřmi a Andrej Babiš přeci jen tancuje mezi vejci.
Byť uznávám, že při pohledu na jeho otrávenou tvář je pojem tancuje až moc eufemistický. Vášeň tanečníka opravdu vypadá jinak.
Jak to skončí netuším, ale opravdu mě to zajímá. Nechystám se totiž emigrovat. Žít a pracovat hodlám i dál v ČR.
Tak snad klukům politickejm alespoň chutnal ten candát. Je to skvělá ryba. Za mě ze sladkovodních má nej. Naučil jsem přes ní jíst ryby i spoustu těch, kteří do té doby jejich maso nemuseli.
Hodím sem dvě fotky předkrmů z posledních Lázeňských pohárků, které naši žáci absolvali v Grandhotelu Pupp. Což je vpravdě ikonické místo naší gastronomie, kde se stravoval nejeden prezident, diktátor i kmenový náčelník. Moje maminka tam třeba... chuděra svého času potkala Mao Ce-tunga.
Jo, jo... Candát a kopr, to zkrátka patří k sobě :)
Ostatně víte o tom, že vařit pro prezidenty na jejich výjezdech po vlasti není jen tak ? Dlouho dopředu se prověřuje místo, personál, hygiena a bezpečnost. Že jste to nevěděli a že jeden jak druhý vypadají na takových akcích velmi neformálně? Tak teď už to víte :)
A písnička ? Nemá s blogem nic. V pondělí to bylo čtvrt století bez jedné ze zásadních osobností našeho „androše“ (undergroundu)...
