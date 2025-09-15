Smrdí to kuře ? Jak se vede KFC ? Nejsou lidi ?

Nepíšu to rád... Z řetězců rychlého občerstvení bylo zrovna KFC místo kam jsem se vždycky těšil.....

Začalo to zdánlivě daleko v Dánsku...

Odkaz

U nás to rozjel Jan Tuna

Jan Tuna: Zavřu české KFC! Strašné věci, prošlé maso, zneužívání dětí na nočních směnách

A aféru dobře rozebírá třeba youtuber Jdeme žrát

Já bych se rád na věc podíval trošku z jiné stránky.

I fast food je totiž součástí gastronomie. To co se děje mě úplně netěší, protože právě hygienické normy a standardy firem jako „káefcéčko či mekáč“ jsem mohl v dobách, kdy v „normálních“ restauracích býval ještě docela „humáč“... Dávat klidně za vzor.

Změnilo se v tomhle ohledu něco? Nejspíš ne. Jen je čím dál víc citelnější nedostatek kvalitních pracovníků vhodných pro tento segment pracovního trhu. Možná je nedostatek i kvalitních franšízantů a firma to očividně špatně hlídá. Norma a standardy jsou najednou jenom na papíře...

Hororové příběhy z výše zmíněných odkazů, kde jsou na noční směny nasazováni nezletilci, či jsou nemocní pracovníci nuceni chodit do práce a tam dělat slušné prasárny s prošlým masem... To radši nekomentuji.

Výsledek ? Čerstvé kuře není až tak čerstvé a celkově to tudíž stojí za houby. Ostatně ani já si z KFC už dlouho nic nedal. Po třech reklamacích za sebou pro mě ztratilo význam. Čerstvé? Spíš to vypadalo jako vytažené z lednice.

Nevím jak fungují ostatní fast foodové řetězce v kterých jsem nebyl roky. Co ale vím jistě, že vzhledem k nynější vlně popularity street foodové gastronomie se objevují místa kam lze zajít třeba na dobrýho hambáče a další podobné produkty... Doslova jako houby po dešti!

Jídlo tam má parametry restaurační nabídky a prostředí i suroviny bývají vymazlené. I proto, že řada takových bister, foodtrucků apod. jsou rodinné podniky.

Skutečnost, že zákazník míří nyní právě tam je vlastně dobrá zpráva.

A že si za poctivost musíme i trochu připlatit? Tak ono už ani to KFC není z nejlacinějších. Podle mě není moc co řešit...

Písnička ? Nemá s blogem nic.. Ale novinka s modrovláskou ? Ještě by to mohlo někomu uniknout... (A ona je navíc veganka :D )

Autor: Filip Vracovský | pondělí 15.9.2025 20:20 | karma článku: 4,93 | přečteno: 66x

Další články autora

Filip Vracovský

Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...

Jen nevím, jestli mě to má uklidnit. Má se přeci starat o naše dobro. I proti naší vůli . Ale co už...

13.9.2025 v 8:18 | Karma: 29,49 | Přečteno: 1964x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?

Život má určitě podstatně větší přesah než půtky ve vyhroceném předvolebním boji. A má ještě jednu vlastnost, která by nás měla držet v klidu. Nikdo ho nakonec nepřežije. Podle mě není těžké si říct, co je tedy opravdu podstatné.

6.9.2025 v 8:06 | Karma: 30,01 | Přečteno: 1854x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...

Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...

27.8.2025 v 15:27 | Karma: 19,87 | Přečteno: 852x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Jak jsem rozšlapal volební kalkulačku...

Tak na mě tuhle po ránu vyjukla na hlavní stránce volební kalkulačka. Protože mám potíže ve výběru koho volit...

23.8.2025 v 7:52 | Karma: 34,33 | Přečteno: 4883x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

O2 mě asi nemá jako zákazníka příliš v lásce. Možná je načase city opětovat.

Dlouho jsem nepsal o zážitcích s naším mobilním operátorem. Protože jsem po něm dlouho nic nechtěl...

16.8.2025 v 8:10 | Karma: 36,96 | Přečteno: 4568x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

7. září 2025  21:35

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

10. září 2025

Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

10. září 2025  21:44,  aktualizováno  11.9 6:12

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

8. září 2025  18:35

Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...

Obstrukce jsou otravné, řekl Turek. Limitoval by poslancům čas na řečnění

15. září 2025,  aktualizováno  21:27

Čas pro řečnění poslanců by omezili volební lídr hnutí ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga i...

Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

15. září 2025  20:40

Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne...

Bulharsko zadrželo Rusa kvůli masivnímu výbuchu ledku v Bejrútu před pěti lety

15. září 2025  20:38

Bulharské úřady zadržely Igora Grečuškina, ruského podnikatele s kyperským občanstvím, a to v...

Babiš jako Vémola, Motoristé mají unikátní SPZ. Politici rozjeli vlastní e-shopy

15. září 2025

Premium Politici se v letošní kampani poprvé významně zaměřili na mladou generaci. S dobou se snaží jít se...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 784
  • Celková karma 23,65
  • Průměrná čtenost 2051x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.