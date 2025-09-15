Smrdí to kuře ? Jak se vede KFC ? Nejsou lidi ?
Začalo to zdánlivě daleko v Dánsku...
U nás to rozjel Jan Tuna
|
Jan Tuna: Zavřu české KFC! Strašné věci, prošlé maso, zneužívání dětí na nočních směnách
A aféru dobře rozebírá třeba youtuber Jdeme žrát
Já bych se rád na věc podíval trošku z jiné stránky.
I fast food je totiž součástí gastronomie. To co se děje mě úplně netěší, protože právě hygienické normy a standardy firem jako „káefcéčko či mekáč“ jsem mohl v dobách, kdy v „normálních“ restauracích býval ještě docela „humáč“... Dávat klidně za vzor.
Změnilo se v tomhle ohledu něco? Nejspíš ne. Jen je čím dál víc citelnější nedostatek kvalitních pracovníků vhodných pro tento segment pracovního trhu. Možná je nedostatek i kvalitních franšízantů a firma to očividně špatně hlídá. Norma a standardy jsou najednou jenom na papíře...
Hororové příběhy z výše zmíněných odkazů, kde jsou na noční směny nasazováni nezletilci, či jsou nemocní pracovníci nuceni chodit do práce a tam dělat slušné prasárny s prošlým masem... To radši nekomentuji.
Výsledek ? Čerstvé kuře není až tak čerstvé a celkově to tudíž stojí za houby. Ostatně ani já si z KFC už dlouho nic nedal. Po třech reklamacích za sebou pro mě ztratilo význam. Čerstvé? Spíš to vypadalo jako vytažené z lednice.
Nevím jak fungují ostatní fast foodové řetězce v kterých jsem nebyl roky. Co ale vím jistě, že vzhledem k nynější vlně popularity street foodové gastronomie se objevují místa kam lze zajít třeba na dobrýho hambáče a další podobné produkty... Doslova jako houby po dešti!
Jídlo tam má parametry restaurační nabídky a prostředí i suroviny bývají vymazlené. I proto, že řada takových bister, foodtrucků apod. jsou rodinné podniky.
Skutečnost, že zákazník míří nyní právě tam je vlastně dobrá zpráva.
A že si za poctivost musíme i trochu připlatit? Tak ono už ani to KFC není z nejlacinějších. Podle mě není moc co řešit...
Písnička ? Nemá s blogem nic.. Ale novinka s modrovláskou ? Ještě by to mohlo někomu uniknout... (A ona je navíc veganka :D )
Filip Vracovský
Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...
Jen nevím, jestli mě to má uklidnit. Má se přeci starat o naše dobro. I proti naší vůli . Ale co už...
Filip Vracovský
Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?
Život má určitě podstatně větší přesah než půtky ve vyhroceném předvolebním boji. A má ještě jednu vlastnost, která by nás měla držet v klidu. Nikdo ho nakonec nepřežije. Podle mě není těžké si říct, co je tedy opravdu podstatné.
Filip Vracovský
Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...
Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...
Filip Vracovský
Jak jsem rozšlapal volební kalkulačku...
Tak na mě tuhle po ránu vyjukla na hlavní stránce volební kalkulačka. Protože mám potíže ve výběru koho volit...
Filip Vracovský
O2 mě asi nemá jako zákazníka příliš v lásce. Možná je načase city opětovat.
Dlouho jsem nepsal o zážitcích s naším mobilním operátorem. Protože jsem po něm dlouho nic nechtěl...
