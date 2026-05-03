Smažák za cenu humra a borůvky z mrazáku?
... jsem už tady psal. Ale doba zase pokročila, myslím, že nebude od věci je letos poněkud zaktualizovat.
Takže dneska nečekejte mou oblíbenou chválu milovaného oboru. Naopak. Pomozte jako zákazníci eliminovat chytráky, kteří na něm parazitují. (Jo, to je teď u nás Filipů frekventované slovo :D )
Co není přímo podvodem, ale skrývá jedno veliké ale... Je skutečnost, že u nás už se rovněž ujímá trend účtovat zákazníkům „za výhled, za atmosféru místa“.
Máte pravdu. Je to běžné i na turisticky atraktivních místech v cizině. Při srovnání kvality služby, kterou za to dostanete třeba ve Francii , ALE působí tato přirážka v našich regionech spíš jako drzost. Smažák v konečném účtování za cenu humra? Sorry jako.
Na co dalšího si dát pozor? Za mých mladých let se šidilo na váze masa. Dneska je hitem naaranžovat na talíř polotovar, plesknout na něj hrst klíčků, nebo jedlých květů a prodat ho za cenu Michelinské restaurace.
Takové jídlo pak na Instagramu vypadá jak z Michelinky, chutná jako z Makra a stojí půlku průměrné měsíční mzdy. To si jako host opravdu můžete odpustit.
Hodně se rovněž rozmáhá dynamická cenotvorba. Což je tedy past především na cizince, ale za zmínku určitě stojí.
Že vás obsluha do podniku nemusí pod záminkou rezervací vůbec pustit ke stolu? Pokud nevětří hejla, kterého oškube? Že jste se s praxí kdy pro rozličné hosty jsou rozličné cenové nabídky ještě nesetkali? Buďte rádi...
Ostatně v samotné Praze už se na zahrádkách a v restauracích v centru česky občas skoro nedomluvíte... „Za zážitky“ si řada z vás může zajet metrem.
Lokálnost. To je to slovo, kterým se nyní zaklíná kdekdo. V hitparádě zaklímadel převzalo štafetový kolík po slovu Babička.
Tak jen pevně doufám, že jste si plně vědomi, že borůvkové knedlíky v květnu (Byť třeba na Šumavě) opravdu nebudou lokální a čerstvé.
Zároveň mě občas zklame skutečnost, že řada podniků sází na nostalgickou náladu a pod záminkou, že vaří retro styl schovávají absenci jakékoliv invence. Mrzí mě to dvojnásob, protože přepisu klasické národní kuchyně a renesanci jejích dobrot jsem zasvětil značnou část profesního života. Určitě hledejte víc, než průměrnou svíčkovou kydnutou na talíř.
Dneska už se dá najít. Nabídka je velice pestrá.
Tak fajn léto a spousty nejen kulinářských zážitků vinšuji.
Filip Vracovský
Magie slov Oskara Petra...
Sakra, jak nemám nekrology rád, tak jsem nucený podruhé v krátké době vzpomínku zanechat... Odešel Oskar Petr.
Filip Vracovský
Desítky Ukrajinců u nás zneužívají sociální dávky...
... a já říkám, je to dobrá zpráva. Vzhledem k jejich počtu se jedná o číslo naprosto marginálního významu.
Filip Vracovský
Zneužívání smrti Jana Potměšila a komunistka Alena Schillerová...
Jak říkával můj táta „V tom aby se prase vyznalo“. Bohužel se ale doby, kdy budeme ohlupováni ve veřejném prostoru takřka nonstop nedožil.
Filip Vracovský
Nepřijdu do Nebe. Čeká mě cesta do Pekla služebním vchodem...
Byť to tak na první pohled nevypadá k nedělní snídani se vám chystám servírovat naprosto nevinný fotoblog s jídlem...
Filip Vracovský
Proč je špatně naučit ČT hospodařit ?
Kolem toho, že nynější vláda plní jeden z předvolebních slibů své nejsilnější strany se strhla velká mela a padají zase silná slova...
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Hasiči zabránili šíření požáru v Českém Švýcarsku. Nasadí sedm vrtulníků
Přímý přenos Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od...
Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště
Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel....
HolKa musí výš, ale jen na zkoušku. Štvanická lávka se zvedne nad Vltavu
Štvanická lávka HolKa v Praze projde v květnu unikátním testem. Během noční zkoušky se konstrukce...
Startuje festival Kocianovo Ústí
Mezinárodní festival Kocianovo Ústí přinese od 6. do 9. května pestrý hudební program.
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 867
- Celková karma 20,05
- Průměrná čtenost 1977x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...