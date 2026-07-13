Šaty Evy Decroix.
... no a protože jsem jenom obyčejnej chlap, Eva Decroix v modrých šatech na červeném koberci mě inspirovala k tomu na něj kliknout.
Byť rozhodně nepatří k mým oblíbeným politikům, na video jsem se podíval. Pěkné šaty na pěkné ženě ? Inu tomu často neodolám...
Už jsem chtěl jít pryč, když jsem se dopustil osudové chyby a rozklikl diskuzi.
Nebudu to sem dávat celé, těch komentů a reakcí na ně jsou stovky, tisíce...
Se zájmem jsem si rozklikl profily nekompromisních hodnotitelů a čekal něco Božsky nadpozemského. Ale nejspíš jsem divnej, nebo mám zvláštní vkus. Nikdo z těch komentujících na mě tak nepůsobil.
Ale jo, odvahu komentovat takto druhé jim závidím. Já ji nemám...
Zcela vážně... Myslel jsem si, že jsme jako společnost v krizi, protože se nejeden chlap chová k ženám ve virtuálu jako dobytek.
Ale tady komentovalo mraky žen ženu...
O čem to svědčí radši nebudu dumat abych si nekazil den.
(A ne, Eva Decroix opravdu není jediná žena která schytává nízké a odpudivé komentáře na sociálních sítích. Nejen Alena Schillerová by mohla vyprávět. )
Filip Vracovský
Devadesátky? No jo, to jsem byl mladej, hezkej a chytrej... Kde ty časy jsou :D
Dva střípky z doby +- před třiceti lety, kdy by mě ve snu nenapadlo, kam všude mě osud a toulavý nohy zanesou...
Filip Vracovský
Jak se vaří další volební debakl...
Ne, opravdu ne... Žádné vychytané recepty u mě dneska nenajdete. Z téhle šmakulády nám bude ještě těžko...
Filip Vracovský
Letošní čtvrtfinále fotbalového šampionátu bude mít devět účastníků !!!
Že vám to přijde jako nesmysl? Chyba lávky holenkové. Heslo o chlebu a hrách musí být dotažené do úplné dokonalosti...
Filip Vracovský
Díky Rocky! Zlomenej nos a nateklý oko není důvod se vzdát...
Jo já vím, život není biják. Navíc tenhle už má svou patinu... Ale někdy jsou ty nejprostší návody k němu ty nejlepší.
Filip Vracovský
Někdy má vzpomínání na „devadesátky“ sladkou pachuť...
Snažím se sepsat píhody, příběhy a touhy z dob ranných devadesátch let. Jak jsme vařili, jak jsme žili... Tady je druhý střípek o který se na blogu podělím...
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