S Viktorkou u splavu...
S Viktorkou u splavu...
myslíme si že zpíváme
myslím i na Babičku
„To je jak když taháš kočku za ocas“
řekla by
a mozolnatou rukou si rovnala šátek
xxx
Nikdy jsem se jí na to nezeptal
ale tuším
že nečetla žádnou Seifertovu báseň
zatímco jízdní řády na Plzeň
dokázala odříkat i když už byla blázen
a demence ji sevřela do náruči
jízdní řády a pohyb mozolnatou rukou
rukou rovnající imaginární šátek
který ji v blázinci nechtěli povolit
xxx
Sám nevím co mě čeká a kdy
nerouhám se tedy
Chtěl bych sedět s básníkem v Cafe Louvre
a chtěl bych se ho zeptat na spoustu věcí
což se asi nestane
Tak zatím sedávám
s Viktorkou a Babičkou u splavu
kde trénujeme trojhlas
a už nám to celkem jde...
Filip Vracovský
Snad se Petr Pavel s Andrejem Babišem shodl alespoň na tom jestli jim candát chutnal...
Co se týče Filipa Turka shoda podle následující tiskovky ještě nenastala... Ale co, do žní času dost...
Filip Vracovský
Za dveřmi stojí Trump s Putinem, aneb demokracie se už přežila ?
Když si odmyslíme sympatie k té či oné mocnosti, či zemi a jednomu z těch šéfů... (Nejen jich) ... Zdá se, že svět rezignoval i na mezinárodní právo.
Filip Vracovský
Býval dřív televizní Silvestr tak super ?
Za sebe mám v tomhle ohledu poměrně jasno. Celkem to odráží i můj vztah k němu samotnému. Většinu života pro mě byl pracovní. Jak to máte vy?
Filip Vracovský
Vánoční obchodníci s hnusem. Rajchl a Okamura.
Kam až chtějí zajít v luxování potenciálních voličských hlasů ? Vždyť tohle není sběr ze dna. To je spíš...
Filip Vracovský
Můžeme ( A chceme?) vydržet válku na dvou frontách ? S Ruskem i klimatem?
Protože slova ani závazky ještě pořád ve válkách vítězit nedokáží... To se můžeme vztekat jak chceme.
