S Viktorkou u splavu...

Kolik národ vlastně potřebuje básníků ? Nevím jistě. Ale čím si jistý jsem, že jich bude vždycky málo...

S Viktorkou u splavu...

myslíme si že zpíváme

myslím i na Babičku

„To je jak když taháš kočku za ocas“

řekla by

a mozolnatou rukou si rovnala šátek

xxx

Nikdy jsem se jí na to nezeptal

ale tuším

že nečetla žádnou Seifertovu báseň

zatímco jízdní řády na Plzeň

dokázala odříkat i když už byla blázen

a demence ji sevřela do náruči

jízdní řády a pohyb mozolnatou rukou

rukou rovnající imaginární šátek

který ji v blázinci nechtěli povolit

xxx

Sám nevím co mě čeká a kdy

nerouhám se tedy

Chtěl bych sedět s básníkem v Cafe Louvre

a chtěl bych se ho zeptat na spoustu věcí

což se asi nestane

Tak zatím sedávám

s Viktorkou a Babičkou u splavu

kde trénujeme trojhlas

a už nám to celkem jde...

Autor: Filip Vracovský | neděle 11.1.2026 15:18 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 821
  • Celková karma 24,46
  • Průměrná čtenost 2027x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

