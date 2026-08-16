S tátou na houbách a napořád...
Rozepnutej vaťák, modráky a holiny. Takhle si ho pamatuju odjakživa. Protože i na ty houby spolu chodíme co jen pamatuju.
Už to není jako dřív, hůř se mu dejchá. Po tý prodělané embolii už to zkrátka není úplně ono a krok má o něco pomalejší, ale i tak je nám spolu náramně fajn. Nikam nespěcháme. Les má svůj vlastní čas.
„Fildo, až se vrátíme, musíme ještě skočit na to dříví za kůlnou,“ prohodí táta a opře se na chvilku o větev, co sebral jako o hůl. „Než zasněží, chci to mít nařezaný a srovnaný pod střechou. A Mařenka říkala, že o víkendu musíme obrat ty švestky vzadu u plotu a svařit povidla, jinak to spadne a shnije.“ „Jo a taky bychom měli dozdít ten kousek verandy, ať do toho nefouká.“ přisadím si a kývám, že jo, že náš čas je nekonečná veličina.
Sluníčko už trochu vylezlo nad stromy a vzduch se pomalu hřeje. Zastavíme se na kraji paseky.
Na chalupě už je teoreticky všechno hotovo a řešíme nesmrtelnost chrousta. Třeba jaký to jednou bude. To ještě netuším čeho všeho se dožiju. Takže tohle mu ve skutečnosti nikdy neřeknu. „Tati a víš jak těžký to jednou budou mít kluci? Budou muset dokonale rozumět všemu. Ženskýmu tělu i duši. Kdo nebude dokonalej, ten se nechytá.“ A on mi samozřejmě nikdy nemohl odpovědět: „Ještě že máme chytrý holky... Ale z našich časů Fildo.“
Neznatelě přidá do kroku. Já na chvilku ztrácím pojem co je možný a co ne...
„Vydrž tady ještě chvilku. Mrknu tamhle za ty smrčky, za nima vždycky bejvá hafo klouzků...“ usměje se. „Mařenka nám udělá polívku, jen co je doneseme.“ Za chvilku mi modrá zmizí z očí a slyším jen tlumené praskání větviček.
Chtěl bych mu toho tolik říct.
I přesto, že jsme si toho spoustu řekli.
Sám ale v té chvíli nevím, že Mařenka ho přežije skoro o dvacet let.
Tu polívku dneska přesolí a bude ji to mrzet.
Táta už spoustu věcí nikdy nezjistí. Neseznámím ho s Haničkou (Se kterou, myslím si, by si skvěle rozuměl.)
Protože brzy zmizí mnohem dál, než do mladý smrčiny.
Babička s oblibou říkávala: „Když se lidi budou jenom rodit a nikdo neumře, tak se sem brzy nevejdeme.“ A měla pravdu, samozřejmě. Jenže ten stesk, kterej člověka občas zčistajasna přepadne, tohle moudro nevyléčí. To už babička neříkala.
Dneska vím proč. Ve chvíli, kdy tohle člověku doopravdy docvakne, přichází o tu dětskou nevinnost, která se nedá nikdy vrátit.
Přesto... Když zavřu oči ještě dokážu přivolat tu chvíli, kdy voní les a tátovo krok je slyšet někde blízko.
Tahle fotka je někdy z devadesátek. To nám ještě pár let zbejvalo. Je na ní uprostřed ještě starší brácha. Focená je na základně, odkud se na houby vyráželo.
Tuhle fotku jsem sem už dával. Poválečné léto. Já ještě třicet let nejsem, ale je tam vidět táta , s pejskem v náručí babička, prababička stojí vlevo. Paní co tátu drží neznám. Taky je tam vidět holubník. Za tím zábradlím vpravo v patře byl čeledník. Jednou tam budu moc rád spávat pokaždé, když přijedu. Nebude to moc pohodlný, protože pro jídlo a pití to budu mít přes dvorek. (Tedy pokud se tam zrovna nebudou sušit klobásy.) Ale budu tam mít pocit, že jsem tam „vlastním pánem.“
Filip Vracovský
Zkrátit prázdniny? Hoří nám střecha a my řešíme barvu rohožky...
Jo, jo... Srpen, okurka... Je třeba to čekání zkrátit a přijít s nějakou revolucí. Škoda, že s tím přišel zrovna Robert Plaga.
Filip Vracovský
Jak jsem zatočil s řízkama k obědu
Byl to můj geniální manažerský nápad. Jeden večer jsem si přečetl chytrej článek o moderním leadershipu a řekl jsem si, že naše výsledky drhnou jen proto, že nejsme dost stmelení.
Filip Vracovský
Jindřicha Rajchla pohoršují úchylové.
Než se vrhnu do práce projíždím ráno s kafem v ruce zprávy, blog a sociální sítě abych byl v obraze. Dneska jsem to asi dělat neměl.
Filip Vracovský
Nesežralo mě to. Dnešní mladý to nakonec taky nesežere.
Sedí naproti mně u stolu v rohu kavárny. Kapuci neslušně staženou do čela. Před sebou nějakou ohmatanou knížku.
Filip Vracovský
Proč je tak oblíbená lež, že jsme národ zbabělců a ulívačů?
My Češi jsme národ Švejků. Všemu se vysmějeme, zalezeme a počkáme, až to přejde. To je pohodlná výmluva na vlastní pasivitu.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Areál Lodičky v Karviné čeká obměna. Práce za takřka 50 milionů začnou na podzim
Odpočinkový areál Lodičky v Parku Boženy Němcové v centru Karviné čeká nová éra. Zhruba patnáct let...
Amur jako letní torpédo. Kde ho hledat a čím ho přelstít podle zkušeného rybáře?
Amur se někdy nechá přitáhnout ke břehu téměř bez odporu. Pak ale ucítí podběrák, vystřelí jako...
Sucho ničí úrodu. Zemědělci zvažují kvůli nedostatku krmiva prodej dobytka
Letošní tropické teploty, které přišly už v červnu, zasáhly zemědělce v Plzeňském kraji více než...
Porucha lokomotivy zastavila provoz na koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi
Porucha lokomotivy zastavila dnes v podvečer asi na půl hodiny provoz na koridorové trati mezi...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 911
- Celková karma 21,58
- Průměrná čtenost 1934x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...