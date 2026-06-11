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Rock, poezie, rebelie...

Tak nám dneska skončila praktická část zkoušek. Jelikož mám v cílové rovince letošního školního roku pocit, že mám lehce vypraný mozek...

... musím do zítřka rychle zregenerovat. A jak lépe než s muzikou.

Jsem hodnej kluk. Tedy alespoň doufám. Ale ve věku svých nynějších žáků jsem měl určitě rád zlobivé kapely. „Slobodka“ je jedna z nich. Album Pakareň se určitě řadí v mém životě mezi alba nejhranější. Za 35 let jsem ho nikdy poslouchat nepřestal.

Na rozdíl od osudových setkání některých jejích členů s tvrdými drogami jsem některé jejich problémy nikdy řešit nemusel. Ale ten pocit rebelů bez příčiny se táhne vlastně celou historií lidstva.

A po probdělých nocích pak rockeři, básníci, kumštýři a romantici... Mžourají do slunce skoro jako upíři...

Z úplně jiného soudku kumštu a přístupu k životu je Martin Němec. Jeden z nejrenesančnějších lidí o kterých vím. Co se hudby týče, těžko někdo mohl minout „jeho dítě“ Precedens.

Úmyslně dneska nebudu pouštět nic s Bárou, nebo Saharou. Tuhle krásnou pocitovku nazpíval Petr Kolář. Byť si můžu myslet o jeho následné emigraci ke komerci co chci, na tom jaká je to „lábuž“ se nic nemění.

To Dáša Vokatá patří do úplně jiného Vesmíru. Jedna „z prvních dam českého androše.“ Žena výjimečných mužů a písničkářka. Autencitita bez kompromisů. A není nakonec život sám tím největším a nejčistším uměním a poezií? U její tvorby o tom nepochybuji.

Jasně. Kdo mě čte víc než zběžně, asi tuší, kdo tady nemůže chybět. Kombo Hudba Praha + J.H. Krchovský nemá v kategorii rock a poezie chybu.

A nakonec?

Čas pádí jako blázen. Doba je plná technologií. Mají se muzikanti bát o chleba? A básníci?

František Gellner byl buřič a rebel zcela nepochybně. Taky jeho tvorbu rockeři často zhudebňují. Dneska už ji mladším generacím předkládá AI.

Svým způsobem je to trošku strašidelné. Chladné a bez skutečných emocí. Ovšem zrovna tomuhle kousku to celkem sluší.

Co myslíte?

Autor: Filip Vracovský | čtvrtek 11.6.2026 19:53 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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