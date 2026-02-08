Proč si myslím, že je Petr Pavel dobrý prezident? A proč občas zbytečně jitří společnost?

Protože nežijeme v pohádce, ale jsme obklopení světem který je jaký je už od počátku lidské historie...

Petr Pavel je nezpochybnitelný válečný hrdina. A koho jiného je lepší mít do těhle časů v v takové funkci ?

Jeho vystupování k tématům válek jsou uměřená, klidná a dostatečně naléhavé. Evidentně ze stavu věci i erudovaná.

Nic by mě nedělalo větší radost než sluníčka a kytičky. Jenže tak to zkrátka nefunguje a i básníci můžou volně zpívat až ve chvíli kdy vojáci odvedou svou práci. To, že často zpívají o tom, jak jsou ti vojáci špatní je věc druhá a trošku paradox.

Pragmaticky řečeno- „Jistě, jsou špatní vojáci. Taky špatní kuchaři, učitelé, lékaři, farmáři..“ Člověk už je zkrátka takový...

Osobnostně... Je to chlap co má rád motorky, fesťáky, nekašírovanou zábavu. Myslím že bych s ním měl o čem hodit řeč. A kdyby se ta řeč stočila na vážnější téma musle bych mu říct...

... že hříchy mládí si podle mě odpracoval až tak, že jsem jeho voličem.

Ale... (fůůůůj, já to ale nemám rád, ALE musím ho zase použít :D)

Petr Pavel by zcela nezpochybnitelně v listopadu 89 a ve chvíli kdy by se režim rozhodl bránit silou stál v jeho represivních složkách a bojoval za totalitu a komunisty.

Co by se mi strašně moc líbilo, kdyby místo přednášek ve dnech 17.11. nebo smrti Jana Palacha natočil televizní dokument.

Takový,kde by se opravdu „vysvlékl do naha“ a se schopným režisérem by deailně ukázal a rozpitval jak se dobrý člověk stane nástrojem zla. Že je to strašně lehké. Na co si dát pozor.

To by nám prospělo mnohem víc, než morality, kterým stejně minimálně polovina národa (včetně řady jeho voličů jako jsem já) neuvěří.

Autor: Filip Vracovský | neděle 8.2.2026 7:17 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Filip Vracovský

  • Počet článků 832
  • Celková karma 23,59
  • Průměrná čtenost 2017x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

