Proč jsem se v mládí na Štědrý den opíjel ?
Pití a často nezřízené... Jo, to jsem uměl a dodneska jsem vděčnej za to, že jsem náročnou trojici životních lásek (hospodu, bigbít a poezii) přežil bez vážnějších následků. Chlast patřil ke koloritu všech třech.
Ale měl jsem asi tuhej kořínek a kliku. Štěstí spočívalo v tom, že jsem vydržel, než jsem dostal facku a ze dne na den se probral. Nicméně když vidíte chlapa (navíc chytrýho a akademika) jak se po dvou malejch rumech změní v pomočující se batole... Pokud nejste hlupák, musí to s vámi něco udělat. Ze mě to neudělalo abstinenta, ale notně jsem sundal nohu z plynu.
O tom nicméně psát nechci. Chci se jenom zmínit proč jsem tehdy pil nejvíc na Štědrej den a na Silvestra zůstával střízlivej.
Budete zklamaný pokud čekáte nějaké přiznání, že jsem upadal do teskných depresí, či takových podobných stavů a pod stromečkem, který jsem si jako samotář strojil pak plakal a plakal...
Na to abych byl sám jsem tehdy neměl čas a ani náladu. Co se mě ale drželo byla už od od vyučení taková profesní odpovědnost. Tím to bylo daný. Silvestrovká šichta končila druhý den ráno, kdežto Štědrodenní hned ten den po obědě. Myslete si chcete... Než si připijete s každým z kolegů, s nejvěrnějšími ze štamgastů budete „na plech taky...“
Navíc to bylo v dobách, kdy jsem čtyřiadvacátého slavil narozky Lemmyho Kilmistera. Na Ježíška už jsem nevěřil a že je Pán Ježíš Kristus kámoš v topu tehdy ještě netušil.
Nebylo tedy proč se žinýrovat. Zažil jsem díky tomu nespočet vtipných a divokých historek. O některých jsem tady už psal, o některých možná napíšu...
Ta nejvtipnější se mi ale stala dávno a dávno potom, kdy jsem byl už úplně jinej člověk. Bydleli jsme s Handou tehdy jen pár bloků od mé tehdy již ovdovělé maminky. Na Štědrý jsme doma navařili a chodilo se k ní na večeři. Jednou ale chytila nějakou chřipajznu a vymohla si, že se protentokrát večeře ruší. Přinesl jsem jí jenom zásoby, zkontroloval jestli nezlobí a šel zpátky domů. Klidnější, že se jen potřebuje vyležet.
Netřeba se zmiňovat o tom, že jsem byl úplně střízlivej. Doma jsem vyjel výtahem do patra, zamyšleně došel k našim dveřím a... „Sakra, co se děje? „ Nešlo mi odemknout... Zkouším to podruhé , po třetí... Nakonec zalomozím, zabouchám, zazvoním a... Ze dveří vykoukne poměrně překvapenej soused. Já osel si spletl patro. Jelikož zvyk nerozsvěcovat si světlo a chodit jen za mihotavého osvětlení se mě drží dodnes, tak jsem si vůbec nevšiml, že se dobejvám do cizího bytu. To, že na Štědrý den nepiju mě už u sousedů do nejdelší smrti nikdo neuvěří...
A písnička ? No, Lemmy by měl včera osmdesát :) A i když je řádně profláknutá, nelze jinak!
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...