Proč je špatně naučit ČT hospodařit ?

Kolem toho, že nynější vláda plní jeden z předvolebních slibů své nejsilnější strany se strhla velká mela a padají zase silná slova...

Já osobně si nemyslím, že se média veřejné služby zákonitě stanou služkami politických sekretariátů. Tvářit se v dnešním systému nemají politici žádné páčky na ovlivňování obsahu je názor minimálně naivní.

Co mě dlouhodobě na ČT vadí je to, že stále jede v principech a systému fungování jako v devadesátých letech.

Doba je přeci dávno úplně jiná. Dosah k některým věkovým skupinám ztratila úplně. Dělá mraky kvalitních edukačních pořadů, pracuje i pro minoritní skupiny obyvatel a dělá to super.

Nedokážu posoudit nakolik na její obrazovky patříé formáty kdy vysloveně souěží s komerční konkurencí.

Rozumím i tomu, že velmi dlouhou dobu nedošlo k navyšování poplatků a že za korunu už si dneska nikdo nekoupí to co před lety. Nicméně jako každý Moloch se i ČT naučila žít na noze vyšší než je realita.

Tohle je část obsáhlého příspěvku Matěje Hollana, kterého asi nikdo ze sympatií k nynější vládě podezřívat nebude.

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Příspěvek je z dob nejžhavější diskuze kolem OMV. Je nejen o tom, že podle Hollanova názoru je konec Václava Moravce špatný ve špatném prostředí a proč... (Každý si ho může přečíst na jeho facebooku) Zabývá se také otázkou jestli ještě v ČT je co bránit. Část příspěvku věnuje rovněž osobní zkušenosti jak se v ČT vyhazují zcela zbytečně peníze z okna.

A já se jenom ptám... Proč by takhle měl kdokoli pod pláštíkem výkřiků o obraně demokracie plýtvat?

Co je špatného na faktu, že i ČT by měla umět hospodařit?

Většina těch kteří se budou houfovat na barikády při její obraně se prolíná s těmi, kteří opěvují demokracii a tržní hospodářství. Dává jim to smysl.

Mě ne. Tak se jen ptám pro kamaráda...

A rozumím tomu, že nejrůznější aktivisté, kteří se o peníze starat nemusí ve smyslu generovat zisk a ten pak utratit tomu nerozumí. Otázkou je, zda jsou ti správní, koho podpořit. Protože ať se nám to líbí ne, bez peněz to v našem světě nejde...

Autor: Filip Vracovský | sobota 18.4.2026 9:11

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 861
  • Celková karma 19,75
  • Průměrná čtenost 1982x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.