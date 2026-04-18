Proč je špatně naučit ČT hospodařit ?
Já osobně si nemyslím, že se média veřejné služby zákonitě stanou služkami politických sekretariátů. Tvářit se v dnešním systému nemají politici žádné páčky na ovlivňování obsahu je názor minimálně naivní.
Co mě dlouhodobě na ČT vadí je to, že stále jede v principech a systému fungování jako v devadesátých letech.
Doba je přeci dávno úplně jiná. Dosah k některým věkovým skupinám ztratila úplně. Dělá mraky kvalitních edukačních pořadů, pracuje i pro minoritní skupiny obyvatel a dělá to super.
Nedokážu posoudit nakolik na její obrazovky patříé formáty kdy vysloveně souěží s komerční konkurencí.
Rozumím i tomu, že velmi dlouhou dobu nedošlo k navyšování poplatků a že za korunu už si dneska nikdo nekoupí to co před lety. Nicméně jako každý Moloch se i ČT naučila žít na noze vyšší než je realita.
Tohle je část obsáhlého příspěvku Matěje Hollana, kterého asi nikdo ze sympatií k nynější vládě podezřívat nebude.
Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice
Příspěvek je z dob nejžhavější diskuze kolem OMV. Je nejen o tom, že podle Hollanova názoru je konec Václava Moravce špatný ve špatném prostředí a proč... (Každý si ho může přečíst na jeho facebooku) Zabývá se také otázkou jestli ještě v ČT je co bránit. Část příspěvku věnuje rovněž osobní zkušenosti jak se v ČT vyhazují zcela zbytečně peníze z okna.
A já se jenom ptám... Proč by takhle měl kdokoli pod pláštíkem výkřiků o obraně demokracie plýtvat?
Co je špatného na faktu, že i ČT by měla umět hospodařit?
Většina těch kteří se budou houfovat na barikády při její obraně se prolíná s těmi, kteří opěvují demokracii a tržní hospodářství. Dává jim to smysl.
Mě ne. Tak se jen ptám pro kamaráda...
A rozumím tomu, že nejrůznější aktivisté, kteří se o peníze starat nemusí ve smyslu generovat zisk a ten pak utratit tomu nerozumí. Otázkou je, zda jsou ti správní, koho podpořit. Protože ať se nám to líbí ne, bez peněz to v našem světě nejde...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...