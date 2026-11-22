Pro tohle většina lidí 17. listopadu klíči opravdu nezvonila
Na našem vnitropolitickém kolbišti teď zuří boj o televizní poplatky a boj opozice proti Babišovi. Já si ale myslím, že obojí jsou v podstatě zástupná témata. Babiš je jen personifikací problému – a jakýkoliv rozumný politik by se měl především soustředit na likvidaci problému jako takového, ne jen na likvidaci Babiše. Byť si myslím totéž co jeho hlavní nepřátelé, tedy že by pan velkouzenář měl spíš sedět v teplákách než v čele vlády, ale to s tématem mého dnešního blogu nemá vůbec nic společného.
Často jsem kolem svátku slýchal řeči o tom, jakou máme díky 17. listopadu svobodu a tak dále. Jenže tyhle projevy jsou už kolikrát úplně vyprázdněné. A velice často v nich také zaznívá, proč kdo v listopadu 89 vlastně zvonil nebo nezvonil klíči.
Já si tu dobu pamatuji především jako čas obrovské naděje. Samozřejmě, že svoboda v tom, co číst, co poslouchat a kam jezdit, byla součástí toho, proč lidé na náměstích stáli. Ale oni také zvonili – a to si pamatuji velice dobře, protože se to hned na začátku devadesátek naplno projevilo – kvůli tomu, aby měli reálnou šanci zvednout svůj sociální status. Šanci díky vlastní podnikavosti a pracovitosti se někam posunout a něco dokázat.
Všichni jsme tehdy viděli na Západě podnikatele, kteří začínali kdysi dávno s málem. Měli jsme i své vlastní národní vzpomínky na Baťu a mysleli jsme si, že přesně takhle nějak to bude fungovat i u nás. Dnes, sedmatřicet let po sametové revoluci, můžu říct jedno jediné: tahle část toho, po čem naše generace toužila, se vůbec nenaplnila.
Celý ten náš obdivovaný Západ totiž směřuje – a ukazují to naprosto jednoznačně tvrdá data – ani ne tak do dob raného kapitalismu, jako spíše zpátky někam do dob nevolnictví. Sociální mobilita funguje víceméně už jen směrem dolů a drtivá většina obyvatel nemá jakoukoli naději svůj sociální status zlepšit poctivou prací a pílí. Ano, pořád existují případy náhlého zbohatnutí, třeba vstup firmy Anthropic na burzu vyrobil stovky či tisíce nových dolarových milionářů. Ovšem to jsou jen kapky v moři.
A octnout se na jejich místech je bez náhody nemožné. Nehledě k tomu, že bez vybudování světa a vazeb, který tato společnost využila, by její úspěch na zelené louce sám o sobě taky nepřišel. „Ten svět“ ale spravedlivý podíl z nově získaného bohatství zpátky nedostává.
Celkově se tahle hra pro většinu lidí stává nehratelnou a čím dál víc majetku se hromadí v rukou čím dál menšího procenta vyvolených. Jak to může jednou dopadnout? Jediným možným způsobem – koncem sociálního smíru a obrovským průšvihem.
Zarážející u nás je navíc to, že jsme si celý tenhle globální proces jednoduše personifikovali do Babiše a vůbec nás nezajímá nic okolo. Nezamýšlíme se nad tím, jak zlepšit podmínky pro všechny. A co je na tom pro mě úplně nejzajímavější: vrstva lidí, která má tisíckrát blíž na sociální dno než k nějakým sociálním výšinám, tady tvrdě bojuje za práva těch největších oligarchů.
Sociální mobilita směrem nahoru v současném modelu zkrátka nefunguje jinak než systémem náhody. Megamajetky rozhodně nenashromáždíte tím, že budete poctivě šestnáct hodin denně pracovat a budete pilní. Abyste se dostali mezi vrstvu nejbohatších jedinců a korporací, potřebujete především obrovské štěstí.
Smyslem mého blogu vůbec není říkat, co by se mělo dělat. Chtěl jsem jen popsat situaci, která mi dneska připadá naprosto absurdní – kdy v podstatě nuzáci bojují za práva těch nejbohatších a ještě u toho vykřikují o svobodě a zdravém tržním prostředí. To si ostatně nic nenamlouvejme: čím je člověk bohatší, tím je i svobodnější, a zdravé tržní prostředí už dávno neexistuje.
A když se nad tím 17. listopadem zamyslím ještě z jedné strany: kdo éru Václava Havla skutečně zažil, ví, že pokud je právě on symbolem té doby, byl jako intelektuál rozhodně spíše středolevý. Rozhodně mu nešlo o vytvoření nějaké bezuzdné verze kapitalismu, jakou zažíváme dneska – ostatně od toho pramenily i jeho dlouhodobé spory s Václavem Klausem. A to je ještě v mých očích Václav Klaus svými názory spíše zdravější konzervativec než to, co je dnes za konzervatismus vydáváno.
Paradoxem dnešní doby totiž je, že klasický konzervativec – v chápání tohoto pojmu před nějakými šedesáti, sedmdesáti lety – je dneska vnímán spíše jako punker. Protože to, co se za konzervatismus vydává dnes, žádným konzervatismem není. Je to jen ohraná písnička na obranu nynějších elit.
Samozřejmě to není jediný průšvih dnešní doby. Když se to nasčítá s bezpečnostní situací a s klimatem, čeká naši mládež spousta těžkých výzev. Budeme věřit, že to dobře dopadne. Níže pod text ještě přidávám pár odkazů k tomuto mému dnešnímu vážnému a delšímu přemítání.
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