Přetáčení kazet propiskou a další věci co už nejsou...

Jako retro mě už někdy přijde i chlap jako takovej... Je to dobře ? Je to špatně ? Já mám jasno. Co vy ?

Občas dokážu dnešní juniory šokovat něčím, co jejich generace nezná. Přetáčení kazet „do magneťáku“ je jednou z nich. Fenomén videpůjčoven rovněž. Chápu to. Pro mě byla doba před vynálezem knihtisku taky vždycky těžko uchopitelná. Vyprávět jim, že Bůh osmý den nestvořil internet a svět není online odjakživa je obtížné :))) Těžší je něco co je lepší nevyprávět, ale tak nějak žít. Běžně bývám zavedený jako progresivista, byť v řadě věcí jsem konzerva jako poleno. Je to možná tím, že někdy všeobecně nevnímáme všichni hranice společenských konvencí stejně. U mě je to třeba fenomén mužství, chlapáctví... Maskulinita jako taková. Ono totiž na maskulinitě na rozdíl od té maskulinity toxické podle mě není nic zavrženíhodného. Tažení proti ní je často za hranou prospěšného. Všeobecně vybudovaný profil frajera, který svou velkou bouchačkou odpráskne každého druhého kdo jde kolem, v pauze mezi dobíjením poplácá po zadku nejbližší atraktivní bloncku, aby ji následně „ohnul“ ... je samozřejmě špatně. Má to souvislost i s těma videpůjčovnama kde jsme hltali své akční hrdiny (Ostatně , hltám je dodnes. Jen s vědomím, co je a co není chování , které si můžu vzít za vzor) což mělo za následek několik věcí. Jako klad můžeme vzít, že jsem chtěli bojovat za dobro. Zápory ovšem převažují. Nadměrná tolerance, možná i adorace násilí. Vnímání žen jenom jako lákavých steaků k obědu... Nicméně přes tyto výhrady je skutečností, že potlačováním mužského vzoru někam hodně daleko za čáru - násilník/sexuální - predátor společnost trpí. Trpí úplně stejně jako tím, že stále ještě nejsme společností kde mají ženy rovné příležitosti jako muži. Bohužel všeobecně lítáme vždy od jedné zdi ke druhé. Buď „progresivisticky šílíme“ , nebo v rámci pochybných tradic spláchneme zdravý pokrok do záchodu. Takže chlap jako vzor je podle mě sakra potřeba. Není třeba zadupat do země něco co dlouho rostlo. Mnohem prospěšnější je „to“ zušlechťovat... Písnička je taky hodně retro. V novém kabátu. Turbo s Radkem Zíkou docela šlape, co myslíte ?