Překvapení voleb ? Andrej Babiš na hlavu porazil komunisty ze Stačilo...
Neděle, neneděle... Žádný z politiků za nás naše životy žít zítra ráno nebude. K Ústavní většině se ale nikdo nepropracuje. To už je jisté...
Výsledky hlavních favoritů tohoto klání? Podle mě se žádné překvapení nekoná. O tom, že bude pokračovat vláda na půdorysu původní Pětikolky mohl snít jenom hodně velký fantasta. Možná taky ten, kdo poslední roky strávil v kómatu.
Já osobně mám do budoucna jedno přání. Ať se strany budoucí opozice na svou roli při příštím předávání moci (Ono zase jednou přijde) připraví na výkon funkcí lépe než tentokrát. Kolaps e-dokladů v průběhu voleb je symbolickou tečkou proklamovaných úmyslů. Platí pouze ukázaná.
Už se těším, až budu mít opět chuť je volit...
Uvidíme jakou projdou sebereflexí... Tahouni na sociálních sítích zatím slaví, že se jim podařilo porazit komunisty.
Nic není vzdálenější pravdě. Hlasy jediné tvrdě proruské síly Stačilo vyluxoval Andrej Babiš.
Na otvírání lahví se „šáněm“ to u mě doma není. Ale mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř...
Filip Vracovský
