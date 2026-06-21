Předvolební boj na Americké třídě? Hlavně arogantní pokus o popravu místních podnikatelů.
... jak nás pachatelé dobra přivedou ke štěstí i přes naše mrtvoly.
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KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně
Lze souhlasit s tím, že Americká (Nejen ona) se stává prostředkem předvolebního boje/bojů celkem pravidelně a pochopitelně.
S čím rozhodně nesouhlasím je jakýsi pocit lítosti s panem náměstkem.
Ostatně on sám žádné slitování taky neprojevil a pokusil se popravit místní podnikatele bez mrknutí oka.
O čem se totiž článek vůbec nezmiňuje je fakt, že zmíněnou rekonstrukci dostatečně neprobral a utajil nejen na radnici. On jí úspěšně do poslední chvíle držel pod pokličkou i před místními podnikateli. O naprosto nedostatečné komunikaci z jeho strany nemůže být pochyb. Bylo mu to úplně jedno, nebo v tom máme hledat úmysl? Netuším.
Drtivá většina z nich se zkrátka v pátek dozvěděla, že v pondělí přijedou bagry a bude to. Pár měsíců bez zákazníků, zásobování, s nedořešeným svozem odpadů.
Bez šance cokoliv naplánovat, připravit se. Arogance moci v celé nahotě. Je úplně fuk jakých bohulibých cílů tím chtěl kdo dosáhnout. Grilování na jednání zastupitelstva je proti tomu co provedl pan náměstek místní komunitě nic.
Tak až se zase budeme divit proč jsou centra našich měst často bez života. Bez malých obchůdků a kavárniček, vzpomeňme si na naše úředníky. Když se kácí les lítají třísky. Když se ordinuje dobro na nějakých mrtvolách (A historicky nejen obrazně) přece nezáleží...
Filip Vracovský
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Filip Vracovský
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