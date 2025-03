Předražená dubajská plíseň a jiné naše stravovací trendy...

Zamyšlení na čtvrteční dopoledne a vlastně ... Nejen na ně. Jsou trendy špatně, nebo dobře ? Asi je to zase jen o nás, ne o nich...

Je jednou z vymožeností naší doby, že dav se dá při dobrém marketingu strhnout snáz než kdy dřív k vyvolání jakýchkoli trendů.

Stejným trendem se celosvětově stala „Luxusní dubajská čokoláda.“ Zdá se, že nyní bublina trochu splaskne.

Německo objevilo, že u dovážených čokolád konzumují spotřebitelé především luxusní plíseň a jedovatá barviva.

U nás je údajně kvalita dovážených čokolád sledována a celkem ok. Nechci to rozporovat. Trochu rozverně mě napadá, jestli se... Vzhledem k tomu že mánie byla vyvolaná především pomocí kampaní na Tik Toku... Nejedná o pokus tamního režimu „západ“ otrávit :D

Odkaz

Co mě spíš nutí k zamyšlení je náš postoj k tomu co jíme jako celku. Informací o tom co a jak jíst máme přehršel. Možná by stálo také za zamyšlení jak se k jídlu chovat z trošku jiné stránky...

Sezónnost

Jasně, je to fajn dát si v lednu jahody , nebo rajčata dovezená odněkud z jihu. Proč nás ovšem následně překvapí, že jejich chuť nesplní naše očekávání ? Jahoda nebo rajče z naší zahrádky je vždy lepší protože je vždy utrhneme zralé. Vhodné ke konzumaci. Plné sluníčka a léta.

Ty dovážené jahody a rajčata z ledna se samozřejmě zralé nesklízí. To by k nám na lodích a kamionech dorazil džem a rajský protlak...

Udržitelnost

Ne. Není to sprosté slovo! Nejde přeci jen o pokutování prdících krav a o cesty k alternativnímu získávání výživy. Jde o naprosto neuvěřitelné plýtvání potravou, které je poznávacím znamením bohatších zemí.

Čísla kolik jídla vyhazujeme v Evropě a Severní Americe mě nikdy nepřestanou šokovat.

Odkaz

Jsem rád, že v gastronomii je nyní zcela zřetelný trend vařit bez odpadů. „Od rypáčku po ocásek“.

Stejně tak řada šéfkuchařů učí své kouzlu, kdy zeleninu zpracujete i se slupkami, natí... Nevyhodí se vůbec nic.

Dále roste řada jídelen a stravovacích zařízení, které dokáží před vyhozením prodat svůj sortiment ve slevě, nebo darovat potřebným.

Takže co říct na závěr ? Jsou trendy a trendy. Snad máme dost rozumu se většinově držet těch, jejihž smysl bude hlubší než sdílená fotografie na sociálních sítích.