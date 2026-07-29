Posmíváním se „obyčejným lidem“ svět určitě nikdo nezlepší...
To spojení „obyčejní lidé“ dávám do úvozovek zcela úmyslně. Ona se ta kategorie dá definovat jen ztěží.
Každopádně gratuluji elitám, jak intelektuálním, tak těm mravním. Konečně si všímají skutečností , že milého „Fandu“ nezajímá problematika dluhů ve státním rozpočtu, případně této problematice nerozumí.
Nikdy tomu nebylo jinak.
Já elita nejsem. Jsem jen prostý šéfkuchař. Ambice vést stát jsem nikdy neměl a nemám na to ani schopnosti. Vedl jsem jen střední a menší kolektivy.
Častokrát jsem vedl i lidi, s kterými nemám mnoho společné, případně jsem je mohl ze svého pohledu za „Fandu vod vedle“ považovat.
Přesto jsem je dokázal začlenit tak, že jsem byl s jejich prací spokojenej a jim bylo taky fajn. Kdybych se jim posmíval jakej jsem borec, předhazoval jim, že jsou ubožáci... Nefungovalo by to. Časem bych zůstal v kuchyni sám.
Proč si někdo myslí, že „ve velkém“ by to mělo fungovat jinak?
Za to co se děje jak v mezinárodní tak naší tuzemské politice nemůže „Fanouš“. Vina je na té části společnosti, která měla být elitou.
Protože být elitou neznamená jen bezobsažně žvanit a zaklínat se magií nejrůznějších floskulí.
Ukázaná totiž platí. Nejen u karet.
A písnička ?
Poslední dny mám v přehrávači Jiřinu Urbanovou nonstop. Pěknej hlas :) (Ina je umělecké jméno)
Filip Vracovský
Ota Klempíř, nebo Standa Pekárek?
Včera jsem si po letech dal jeden díl seriálové Volhy a od té chvíle vím, že musím něco napsat směrem k dnešku...
Filip Vracovský
Počasí mě čím dál tím víc připomíná politiku...
Klidně si myslete, že mě zase hrabe. Ale s výhledem další tepelné kupole, která se k nám blíží mám čím dál tím silnější dojem,
Filip Vracovský
Před lety by mě opravdu nenapadlo, že nejdůvěryhodnějším politikem pro mě bude Petr Pavel
A ne, nebylo to jen tím, že nebyl až tak veřejně známý. Jeho roli v NATO jsem samozřejmě zaznamenal.
Filip Vracovský
Šaty Evy Decroix.
Nejsem konzumentem bulváru, přesto zákeřný algoritmus z nějakého důvodu přihrál do mého zorného pole příspěvek Blesku...
Filip Vracovský
Devadesátky? No jo, to jsem byl mladej, hezkej a chytrej... Kde ty časy jsou :D
Dva střípky z doby +- před třiceti lety, kdy by mě ve snu nenapadlo, kam všude mě osud a toulavý nohy zanesou...
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