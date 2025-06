Poslední tanec Karlose Vémoly. Příběh, který prodává...

Je jen na nás co chceme koupit. Jestli si chceme připadat lepší, pro vlastní „normálnost“, nebo ten mnohem důležitější. O vůli která vede...

...až ke splněným snům. Protože jestli je něco na tomhle světě pěknýho, tak určitě to, že se nám všem nutně nemusí zdát o tom samém...

Sobotní Oktagon jsem si užil. S blížícím se vrcholem večera přišel jako předkrm můj největší oblíbenec na kartě Mach Muradov a jeho výkon byl podle očekávání v topu.

Odkaz

No a pak přišlo to, na co se celý Eden těšil. Završení trilogie Végh Vémola. A i přesto, že se... Můžeme stokrát bavit o kontroverzích, které jsou se jménem Vémola spojené. Přes názory, že někdo MMA nemusí. Na někoho je to až moc cirkus...

... Zápas opět předvedl místy až neskutečný sportovní výkon obou aktérů. Terminátor přežil ve třetím kole vlastní „smrt“. Végh byl k vítěznému ukončení zápasu velice blízko...

Asi né každý z nás sní o tom, že ho budou kopat kolenem do hlavy. Nemá potřebu zaplnit stadion fanoušky, kteří mimo toho sportu čekají i na jeho krev. Nemám potřebu polemizovat o tom jestli je to dekadentní, zvrácené... Nebezpečné.

Jistě. Ale taky je v tom kus toho co si v sobě neseme hluboce zakódované. Protože život není naprogramovaný jenom jako procházka růžovou zahradou.

Spousta problémů, které má dnešní „západní společnost“ je daná tím, že si ji nárokujeme.

A co si tedy rád beru z příběhu Karlose Vémoly ? A co doporučuji i vám ? Nic není zadarmo. Za tímhle večerem stojím léta dřiny. Stejně tak dobrých manažerských rozhodnutí. Respekt k soupeři (V MMA až výjimečný). Celkově nám připomíná, že úpěch a bolest často žijí v symbióze. A všechno to potřebujeme jako prase drbání...