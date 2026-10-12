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Pondělní poezie

Filip Vracovský VIP
Před návratem do reality pár slov pro náhodné kolemjdoucí i pravidelné hosty. Račte vstoupit bez klepání...

No, grafik ze mě nebude ani s AI za zády. Co si budem :DDD

Snad to slovům neubírá :)

Autor: Filip Vracovský | pondělí 12.10.2026 13:07 | karma článku: 0 | přečteno: 48x
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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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