Pondělní poezie
Filip Vracovský
Kdo nemaká, skončí. Blog, který nakonec vůbec nebude o Andreji Babišovi
Hlasování skončilo, zapomeňte... Aneb co mě tak napadlo při pročítání povolebních rozhovorů a co nemá nic s ničím společného.
Filip Vracovský
Budoucnost tady byla dřív než jsem si stihl uvařit kafe
Kluci touží po dobrodružství. Tak už to zkrátka příroda nastavila. Mně se díky tomu zdálo vlastní dětství z toho důvodu poněkud nudné.
Filip Vracovský
Neděle a poezie
Než upadnu do dalšího běsného týdne mám tu pár slov... Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí...
Filip Vracovský
Starý a ještě starší psy prý novým kouskům nenaučíš...
V poslední době se v médiích i na sítích pořád točí stejná ohraná písnička: svět patří výhradně mladým, dravým a digitálním, zatímco my, co máme na krku padesátku, šedesátku a víc...
Filip Vracovský
Proč by měl sumeček nahradit českého kapra? Aneb tradiční český sumeček africký :D
Vážně máme zapotřebí pořád někoho něco přeučovat? Proč u nás každá novinka musí nastupovat s puncem spasitele, který má za úkol zadupat do země to, co tady budujeme celá staletí?
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Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...