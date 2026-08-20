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Pomáhal jsem taky zabít svého klauna?

19. 8. 1997 zemřel Petr Novák. Trochu nechápu, jak je možný, že to příští rok bude třicet let. Nezdá se to tak dávno...

Devatenáctýho srpna. Tenhle datum mám v hlavě zarytej stejně jako melodii Náhrobního kamene nebo Klaunovy zpovědi. Když v roce devadesát sedm Petr Novák umřel, nebylo to žádný překvapení. Spíš logický, byť bolavý vyústění cesty člověka, kterej pil celej život nadoraz a bez brzd.

Měl jsem kliku, že jsem ho stihl naživo. Nejsilnější vzpomínku mám z plzeňskýho Výstaviště, venkovní scéna, dvojkoncert s Odysseou. Bylo to někdy v devadesátkách a k jeho konci už moc nechybělo.

Ale pivo tam bylo dobrý, holky krásný... To zase jo.

Tu „jeho“ část musel hodně odzpívat Karel Kahovec. On už ve formě moc nebyl. Byl to taky zvláštní pohled na dva generační souputníky. Jeden pořád kus chlapa... A ten druhej? Klaun těsně nejen před zpovědí, ale i posledním pomazáním.

Vždycky si vzpomenu spolu s ním na Evu Jakoubkovou. Taky taková krásná holka to byla. Ale pili v tom spolu.

Někdy mě berou až výčitky, kolik klaunů my hospodský posíláme na druhej břeh. Jasně, nikdo jim ten chlast do chřtánu nelil násilím. Ale ten princip známe všichni. Přijde slavnej kumštýř, lidi ho plácají po ramenou, panáky lítají na účet podniku nebo kumpánů, hospoda hučí ..

Petr s Evou už dávno spí svůj věčnej sen. Ale pokaždý, když slyším ten jeho nezaměnitelnej, rozbitej hlas, vidím unavenýho chlapa na plzeňským Výstavišti, jak s pokorou podepisuje lístek na koncert někomu, kdo pro něj byl celým světem.

A co si dneska zahrajeme? Hvězdičku mám nejradši.

Autor: Filip Vracovský | čtvrtek 20.8.2026 6:41 | karma článku: 12,85 | přečteno: 192x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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