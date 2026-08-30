Poezie pod skalpelem
... pamětliv nejlepší rady, kterou jsem jako začínající autor skoro před čtyřmi desítkami let dostal jsem vzal do ruky skalpel a některé kousky nemilosrdně ořezal.
No, to jsem celej já.
Ňadra nymfy a skončí to u jídla.
Ale kdo si ještě pamatuje mámin švestkovej koláč, tak ví :)))
Kupodivu jsem ale našel dost věcí, do kterých nemám potřebu sáhnout ani po letech...
Člověk samozřejmě stárne a při některých vzpomínkách je mu jasné, že byť jen pokus o jejich opakování by skončil infarktem, ale co už...
Všechno v životě má očividně svůj čas :)
Jsou ale věci, které zbydou.
A básníci či básnířky jsou vlastně jenom striptéři/ky s výhodou.
Na obnažených slovech ani po letech nic nevzhledně nevisí, ani nepotřebuje plastiku. Na druhou stranu, ani naducaná šrajtofle jim nepřidává sex appeal.
No a to je asi tak všechno co jsem chtěl dneska říct.
Filip Vracovský
Snad se ani letos ve škole nezblázníme. Jak učitelé, tak z nás naši žáci :)
Konec srpna je za námi, hříšníci z loňska si odkroutili doklasifikace a my můžeme konečně začít s čistým stolem.
Filip Vracovský
Proč se opět vrátím k mazání pod blogem?
Jednoduše proto, že můžu... On už je to nějaký pátek co sem chodím, nejprve jako čtenář, pak diskutér...
Filip Vracovský
26.8. Od Kresčaku po Tugendhat
Šestadvacátý srpen. Kdyby v českém kalendáři existoval den, kdy se na nás dějiny pravidelně a s gustem vyřádily, byl by to právě tenhle.
Filip Vracovský
Další podzim nejen s Ano šéfe, ale i svobodnejma volbama
A dneska nechci psát proč a jak moc se na to těším. To už tady bylo a nehodlám se úmyslně opakovat...
Filip Vracovský
21.8. 2026
Páteční malování slovem pro stále hosty i náhodné kolemjdoucí. Každý si snad něco neseme a pamatujem...
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