Podobizny Andreje Babiše už nejsou ! Kdo je vykoupil ?

Nedělně nenedělní zamyšlení . Nejen o portrétech zmíněného politika. I o našich vlastních a s Mišíkem na závěr. Protože nic není nové, všechno se vlastně vždycky jen opakuje. V jiných kulisách...

Je to jen pár let zpátky kdy jsem s nadšením účastnil demonstrací a happeningů namířených proti osobě našeho majitele/nemajitele, milovníka chudých/miliardáře, který je zaměstnává ... Dalo by se i pokračovat. Proč ale ?

Čas však notně pokročil a byť jsem ani o píď nezměnil názor na jeho osobu, nemám už další potřebu s ním „bojovat“. Ničím mě to neobohacuje a jeho volební porážka už ( dokonce opakovaně) nastala. S šancí odstavit ho z veřejného života se naložilo, jak se naložilo. Proč bych se měl domnívat, že to příště bude jiné ?

Navíc jsem zjistil, že právě jeho osoba ... Je pro alespoň relativně „spokojený život“ mnoha našich spoluobčanů, tím nejdůležitějším faktorem.

Jednu skupiny vyvede z utrpení. Třešně jednou provždy rozkvetou a ti poslední chudobní bez domova nejspíš spočinou v jeho obytňáku. Nakrmí je na Pumpě z jednoho pultu... Kam se všichni vejdou ? Vystačí v Průhonicích jídlo opravdu pro všechny ? Vždyť je to jedno, když věříte na zázraky...

Jeho obrázky zdobí jak zdi obývaček, ale nejeden horlivec si je vylepil i na záchodě. Místo obrázků blonďatých prsatic. Podobizny Pána našeho Ježíše Krista končí smutně na smeťáku. Ve společnosti zmíněných sexbomb z toalet.

Druhá parta pak má jeho obrázky pod postelí, v lednici ... Smyslem jejich života je porážet Andreje znova a znova. Opájet se tou mocí, jak ho srážím na kolena. Já, já ...“ Právě já, poslední spravedlivý !“ Že mu občas předhazuji i to čím není ? „Sakra!“ Kdo by se tím zabýval ? Účel přeci světí prostředky.

A tak se stalo, že u nás ve večerce už obrázky Andreje Babiše nejsou k mání.

Nejspíš je ani jen tak brzy nekoupíte...

Písnička s blogem nesouvisí jen zdánlivě ...