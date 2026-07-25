Počasí mě čím dál tím víc připomíná politiku...
že to přirovnání celkem sedí.
S obojím se dá žít a spoustě lidí to přijde normální. Dokonce při záměnách klimatu s počasím (Ano, i já mám v nadpisu počasí a myslím spíš klima.) tvrdí, že horko bylo přeci vždycky, navíc jim to horko vyhovuje.
Obojí nám ale decimuje ekonomiku a životní úroveň. (Dokonce obojí zabíjí)
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Vedra ohrožují evropskou ekonomiku. Brzdí výrobu a mění pravidla práce
Já si letos můžu gratulovat. Vlny veder mě trefili tak, že si můžu vzít oraz a trávit je v hibernaci. Je to výhoda stavu OSVČ, kterou bych už asi měnit nechtěl. I když jsem v zaměstnaneckém poměru strávil skoro čtvrt století. Jasně, člověk má víc starostí, nic mu nespadne pod nos, ale ta svoboda je neskutečná.
V mezičase mezi vlnami veder jsem stihl třeba vařit pro zákazníka a mimo dohodnutých peněz dostat i něco vitamínů ve velmi atraktivní formě...
Taky jsem dopsal knížku...
A občas jen tak mžoural u snídaně na sluníčko z okna...
S vědomím, že klima neovlivním jsem se rozhodl nezbláznit. Stejně tak s dohady jestli nás ke dnu stáhne jedna parta politiků, nebo jestli bude lepší ta druhá, která našla zkratku.
Sám na sebe se v zdrcadle po ránu podívat můžu (Tedy občas se leknu, ale jenom trošičku) a to není špatnej příspěvek k tomu, aby se to kolem nehoršilo.
A písnička? Včera to bylo pět let od jeho odchodu. Fenomenální samorost. Tématem se k dnešnímu blogu víc než hodí.
Filip Vracovský
Před lety by mě opravdu nenapadlo, že nejdůvěryhodnějším politikem pro mě bude Petr Pavel
A ne, nebylo to jen tím, že nebyl až tak veřejně známý. Jeho roli v NATO jsem samozřejmě zaznamenal.
Filip Vracovský
Šaty Evy Decroix.
Nejsem konzumentem bulváru, přesto zákeřný algoritmus z nějakého důvodu přihrál do mého zorného pole příspěvek Blesku...
Filip Vracovský
Devadesátky? No jo, to jsem byl mladej, hezkej a chytrej... Kde ty časy jsou :D
Dva střípky z doby +- před třiceti lety, kdy by mě ve snu nenapadlo, kam všude mě osud a toulavý nohy zanesou...
Filip Vracovský
Jak se vaří další volební debakl...
Ne, opravdu ne... Žádné vychytané recepty u mě dneska nenajdete. Z téhle šmakulády nám bude ještě těžko...
Filip Vracovský
Letošní čtvrtfinále fotbalového šampionátu bude mít devět účastníků !!!
Že vám to přijde jako nesmysl? Chyba lávky holenkové. Heslo o chlebu a hrách musí být dotažené do úplné dokonalosti...
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