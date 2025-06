Po padesátce už nemáš na sny nárok pitomče !

Tak takhle přísnej na sebe jsem někdy, když se o mě pokouší splín. Nikdy to ale netrvá dlouho. Na to se mám moc rád .

Jedna z věcí co jsem o životě zjistil je ta , že čas opravdu úplně jinak utíká v dětství a potom...

Jako smrádě jsem se touhle dobou těšil na nekonečný dva měsíce prázdnin. Dneska se mi zdá, že jsem se od Vánoc jenom párkrát vyspal. Než se rozkoukám, fuuuuu a bude tady zase podzim.

Jinak se toho zase tolik nezměnilo. Sem tam jsem v šoku z toho jak stárnou třeba spolužáci. Sám se radši do zrcadla dívám jenom letmo a tak žádný velký změny neregistruju.

Co mě ještě dokáže překvapit je občasný nález nějaké záhadné věci, která se tu mou pohodu pokouší narušit. Nedávno se mi dostalo do ruky šipkařský tričko. Divil jsem se, čí že asi ten titěrný kousek látky může bejt... A najednou... Na rukávu Filip Vracovský :D Asi nějakej špatnej materiál co se časem srazil !

Jinak jsem ale pořád stejnej . Natvrdlej rocker (Délka vlasu v tomto případě nehraje roli) co má sny.

Možná vím o něco víc než dřív, že sny bez přičinění jsou jenom vata, ale pořád mě něco táhne dopředu, do stran a taky dozadu. Což je zase daný tím, že další věcí kterou dělám pořád stejně jsou chyby. Pořádně mě to krká, protože jedním z mých nesplněných snů je být bezchybný :D

Taky jsem pořád stejnej klikař... Není to dávno co by si v tomhle věku člověk už moc neškrt. Aby nezavazel mladším dravcům. Jenže doba stárne s populací a celá společnost je díky tomu starším vlkům (Promiň Davide ) tak nějak nakloněnější...

No... Za oknem už pomalu svítá tak půjdu ty sny zase podložit nějakou čiností a proměnit je v plány. Protože přesně jak říkám těm mladším které učím. „Nikdo to za vás neudělá“.

Nakonec je úplně jedno kolik je komu let. Mládí ani stárnutí totiž není vina, ani zásluha. Je to holej fakt. Nenechte se nikdy přesvědčit o něčem jiným...