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Paříž není v těchto dnech jen PSG. O Kubovi Menšíkovi a snadném nálepkování...

Ufff. To byl včera večer. Po čtyřech dnech, které jsem takřka nonstop prospal poté co mě skolila horečka...

... jsem se probral právě včas abych se mohl podívat jak si povede Kuba Menšík ve čtvrtfinále Roland Garros.

A stálo to za to. Zvlášť třetí set způsobil v klání mladíků stoupajících na výslůní nejednu srdeční zástavu. Bylo vidět proč jsou oba považováni za hlavní budoucí rivaly své generace.

Kuba zatím v Paříži vytěžil z podmínek maximum. Byť v pekelné výhni prvního týdne skončil dokonce po zápase druhého kola na vozíčku... Jeho pojetí hry jednoznačně celý týden rychlejší balonky pomáhají. Ve chvíli kdy teplota klesla, dostal se v nočním programu pod zataženou střechu a tam taky nepanuje klasické klima pomalého venkovního kurtu.

Včerejší zápas měl ještě jeden aspekt. Novináři občas (zatím neexistující) rivalitu mezi kluky živí. Nicméně oba mladí borci se k sobě chovali a chovají se vzájemným respektem. A tak to má být.

Kuba to má vůbec v hlavě srovnaný. Což je obrovský plus. Pokud bude zdravej, čeká ho velká kariéra. Tvrdím to už řadu let. Není to tak dávno, co si někteří klepali na čelo. (Ten forhend piluje a dopiluje, má ještě čas.)

Stejně tak jako jeho velkej idol Novak Djokovič.

Nikdy jsem nepochopil, proč právě Nole dostal tolik nálepek... Nespravedlivejch nálepek. Někteří se z něj dokonce pokoušeli udělat Srbského nacionalistu, fašounka. Jistě. Několikrát se vyjádřil ke Kosovu jinak než je trendy... Nicméně jeho charitativní činnost a pomoc se nikdy neomezovala jen na Srbsko. Proto je populární i mezi Chorvaty a Bosňáky. Na rozdíl od od všech možných kecalů navíc dobře ví, jak válka vypadá.

Obklopuje se vždy mezinárodním týmem. Ze mě splňuje přesně kritéria toho, čemu se říká dobrý člověk. Že s ním nemusím ve všem souhlasit? To je přeci v pořádku.

Taky se sluší připomenout, že si před pár lety vzal k sobě na kemp jednoho sedmnáctiletýho čahouna z Čech. Potrénoval s ním, vybavil ho cenným know-how. V době, kdy Jakuba u nás širší veřejnost ještě vůbec neznala.

Sakra, to jsem od toho tenisu zase zabloudil. Nenaděláte nic. Jsem už takovej. Tak v pátek na značkách. Zvíře bude hladovej. Má jedinečnou šanci dojít si pro GS titul. Na turnaji zatím ztratil jenom set. Snad mu to Kuba znepříjemní co nejvíc...

Autor: Filip Vracovský | středa 3.6.2026 8:38 | karma článku: 7,91 | přečteno: 121x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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