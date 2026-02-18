Pár písniček jen tak a hlavně vzpomínka na Bůčka
... za kamnama než někde na čundru, nebo prostě jen na vejletech...
Možná je to taky tím, že se mi do přehrávače dostala nová deska Kamelotů a chtíc nechtíc člověk přijde na spousty vzpomínek...
Pro pravidelné čtenáře není úplně překvapením, že i natvrdlý rocker jako já občas tíhne „ke kotlíkům“. Jasně, že za to může dávná láska :)
Konkrétně Kameloty díky tomu poslouchám dlouho no... Pár let po jejich úspěších na naší Portě to začalo.
A Radek měl krásnej hlas, dodneska mám při těch písničkách příjemný mrazení...
Je to víc než jednatřicet let co z téhle dvojice zbyl Roman Horký. Přiznám se bez mučení, že mám rád i jeho nové písničky a takové to trošku „najazzlé“ období z posledních let mě bere hodně...
Ale ten drive starejch pecek je neskutečnej...
No a novinka ? Sladkobolná nostalgie :)
Michala Tučnýho miloval můj táta. Měl ho rád natolik, že si ho přál zahrát na poslední cestu. A když jsem mu to přání jednoho dne musel splnit, celé roky jsem si ho pak nedokázal pouštět...
Dneska už zase smím... A tahle je skoro rockerská...
Kdybych si ale směl na pustý ostrov vzít nahrávky jenom jednoho jediného country zpěváka... Byl by to jednoznačně Willie Nelson...
Proč ? No, k jeho devadesátinám jsem se o tom lehce rozepsal a pořád ještě to platí :)
Filip Vracovský
Mikuláš Minář má blíž k Orbánovi než si jeho okolí připouští...
Ovšem podlehnout kouzlo tohoto lžiproroka je tak snadné... Vím o tom své, sám jsem si svého času na jeho akcích zazpíval.
Filip Vracovský
Touhapustní
Nedělní slova pro náhodné hosty i stále čtenáře. Nemusí být pořád jenom Masopustní veselí když někde za dveřmi se blíží jaro...
Filip Vracovský
Vařit je lepší, než nadávat...
... možná jsem naivní, ale pevně tomu věřím. Ještě lepší než jenom vařit je někoho něco učit vařit...
Filip Vracovský
Proč si myslím, že je Petr Pavel dobrý prezident? A proč občas zbytečně jitří společnost?
Protože nežijeme v pohádce, ale jsme obklopení světem který je jaký je už od počátku lidské historie...
Filip Vracovský
Mikuláš Minář změnil názor... Hurá...
On se v dobách kdy trhal Ústavu v odporu proti Miloši Zemanovi mýlil. Nepočítal s tím, že jednou bude mít sympatického prezidenta...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Čeští hokejisté na ZOH končí. S Kanadou padli po skvělém výkonu až v prodloužení
Čeští hokejisté končí ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně na hokejkách hvězdné Kanady....
Program ZOH 2026: 13. den přinese curling se Švédskem i další útok Metoděje Jílka na medaili
Třináctý den Zimních olympijských her 2026 nabídne českým fanouškům nabitý program od časného rána...
Poděbrady budou rozhodovat o novém způsobu správy městské čistírny odpadních vod
Poděbrady na Nymbursku musí v dalších měsících rozhodnout o novém způsobu správy a provozování...
Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo
Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 836
- Celková karma 21,92
- Průměrná čtenost 2010x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...