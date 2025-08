Ota Klempíř s JARem dojezdil. Má nové autíčko...

Tento poněkud šifrovaný nápis toho před většinou z vás asi moc neutají. Okurková sezóna je vzhledem k blížícím se volbám letos přeci jen o něco méně okurkovější.

Málokomu tak utekla kauza kdy se kapela JAR rozešla na hodinu s jedním ze svých zakládajících členů poté, kdy oznámil svou kandidaturu za Motoristy.

Co se následně strhlo ve veřejném prostoru podle mě naprosto přesně ilustruje spíš bídu než lesk diskuzí, které zde probíhají.

Jediný, kdo se k tomu vyjádřil čistě srozumitelně je samotná kapela. Ovšem v řinčení zbraní obou táborů naší politické scény jsem se s ním nikde mimo jejich stránek nesetkal.. Takže jako obvykle zaniklo. Protože fakta a skutečnosti u nás tak nějak vlastně ani nikoho nezajímají. Dávno tady vládnou čisté emoce.

Bída Oty Klempíře

pak podle mě spočívá v několika věcech. Třeba v tom, že byť nyní tvrdí, že v dobách kdy v televizi vystupoval jako nezávislý komentátor (před pár týdny) ještě netušil, že za Motoristy bude kandidovat. Popravdě to moc důvěryhodně vzhledem k tomu, že u nás v kraji nyní vede jejich kandidátku nepůsobí.

Moc fér není ani to, že se kapela tuhle skutečnost dozvěděla až z médií.

Nicméně korunu tomu všemu nasadil pláčem nad svým osudem. Mimo jiné na stránkách domovské kapely. Takhle si tedy chlapáka z „dob starého světa“ který Motoristé zachraňují opravdu nepředstavuji. To fakt ne. Zvlášť když „čétéčko“ opakovalo předevčírem Komando. Arnie, to byl (je) jinej frajer...

Bída „liberální demokracie“

... vlastně přesně ilustruje, proč začínám být na tuhle definici alergický. Správná strana okamžitě spustila ryk : „Klempíř je svině estébák.“ JAR se s ním měl rozejít už dávno. Hmmm... Zlomit dvacetiletýho kluka i praktiky, které popisuje to je přesně bahno, kterým byla tahle zločinecká organizace proslulá. To uměla skvěle. Klempíř se z té spolupráce vykroutil ještě dlouho před pádem režimu. Jednoznačně je spíš oběť, než grázl.

Odkaz

Přesto titíž lidé jásající nad Petrem Pavlem (a nic proti, za mě je to dobrý prezident a do těchto časů možná přímo skvělý) , který byl připraven za režim položit život do jeho poslední chvíle... nejsou schopni přiznat, že si Klempíř svůj taneček s ďáblem taky dávno odpracoval. Vzhledem ke své profesi jinde než v NATO. Nevidím na tom nic divného.

Ono je mi vlastně podezřelé už to heslo Stát na správné straně. Nevzbuzuje to ve mě příjemné asociace. Zvlášť, když to v reálu znamená zašlapat a překřičet jinou myšlenku, než je oficiální linie strany. (V tomto případě SPOLU.)

Bída politiky jako celku

Je to špinavej džob.