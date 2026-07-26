Ota Klempíř, nebo Standa Pekárek?
Kdykoliv se v médiích objeví další jméno z archivu StB – naposledy třeba Oto Klempíř na ministerstvu kultury –, spustí se na sítích stejný rituál. Zástupy internetových spravedlivých okamžitě oblékají soudcovské taláry, brousí gilotiny a předhánějí se v tom, kdo napíše plamennější odsouzení.
Při sledování téhle lidové spravedlnosti mám ale čím dál častěji pocit, že si pleteme reálnou historii s televizní fikcí. A hlavně: že si odmítáme přiznat, kolik z toho myslitelného Pekárka v sobě vlastně nosíme my sami.
Standa Pekárek ze seriálu Volha nebyl obětí režimu. Nebyl to ani tragický hrdina, kterého fízlové zkroutili do kuličky a hrozili mu kriminálem. Pekárek byl čistý, krystalický oportunista. Udával s úsměvem, protože chtěl jezdit ve Volze, vozit celebrity, brát dýška a mít z toho osobní výhodu. Byl to člověk tak amorální jak jen to jde.
Jenže realita sedmdesátých a osmdesátých let málokdy vypadala jako Pekárkův veselý cynismus. Většina lidí, kteří tehdy podepsali vázací akt nebo udělali ústupek, nebyli vypočítaví Pekárci. Byli to obyčejní, často velmi mladí lidé, kteří prostě jen dostali živočišný strach. Strach z kriminálu, strach o rodinu, strach ze zničené budoucnosti.
A v tom je ten zásadní rozdíl: Pekárek udával pro zisk. Většina ostatních selhala ze slabosti.
Byť to dneska v internetových diskuzích vypadá, že Československo bylo rájem bojovníků proti komunistům, nic není vzdálenější pravdě.
Chartu 77 podepsalo 1 900 lidí.
Statisíce je odsoudilo...
Dnes, o padesát/čtyřicet let později, je hrozně snadné být hrdinou. Sedíme v klimatizovaných kancelářích nebo na gaučích s chytrejším telefonem v ruce a píšeme kategorické soudy. Dneska vás za názor nikdo nezavře na pět let do vězení, nevyhodí vaše děti ze školy a nepřijde vám zdemolovat byt. Největším projevovaným rizikem je pár naštvaných smajlíků pod příspěvkem.
To neznamená, že máme minulost vymazat, relativizovat nebo ze selhání dělat hrdinství. Podpis spolupráce s diktaturou byla chyba a skvrna. Ale je potřeba mít trochu pokory a rozlišovat mezi těmi, kteří ten systém budovali pro svůj prospěch (Pekárci), a těmi, kteří v krizovém momentu prostě lidsky selhali (Klempířové).
Když Ježíš v Bibli řekl zástupu, který se chystal kamenovat cizí hřích: „Kdo z vás je bez viny, ať první hodí kamenem,“ všichni pomalu odložili šutry a odešli. Dnešní internetový zástup by ty kameny s chutí naházel všechny, a ještě si to natočil na „socky“.
Než tedy začneme znova kádrovat něčí selhání z roku 1984, položme si poctivou otázku: Opravdu jsme si jistí, že bychom v jednadvaceti letech, v šedé mrazivé místnosti s mašinérií StB za zády, byli ti neohrožení hrdinové? Nebo se to puzení házet kameny bere z pocitu studu, že máme kousky Standů Pekárků někde hluboko v nás?
Filip Vracovský
Počasí mě čím dál tím víc připomíná politiku...
Klidně si myslete, že mě zase hrabe. Ale s výhledem další tepelné kupole, která se k nám blíží mám čím dál tím silnější dojem,
Filip Vracovský
Před lety by mě opravdu nenapadlo, že nejdůvěryhodnějším politikem pro mě bude Petr Pavel
A ne, nebylo to jen tím, že nebyl až tak veřejně známý. Jeho roli v NATO jsem samozřejmě zaznamenal.
Filip Vracovský
Šaty Evy Decroix.
Nejsem konzumentem bulváru, přesto zákeřný algoritmus z nějakého důvodu přihrál do mého zorného pole příspěvek Blesku...
Filip Vracovský
Devadesátky? No jo, to jsem byl mladej, hezkej a chytrej... Kde ty časy jsou :D
Dva střípky z doby +- před třiceti lety, kdy by mě ve snu nenapadlo, kam všude mě osud a toulavý nohy zanesou...
Filip Vracovský
Jak se vaří další volební debakl...
Ne, opravdu ne... Žádné vychytané recepty u mě dneska nenajdete. Z téhle šmakulády nám bude ještě těžko...
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů
Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...
Čtenáři deníku Metro znají tajemství lampy na Krejcárku. Jmenovala se Ambasador
Článek, který vyšel před časem na internetu a poté i v tištěném vydání, vyvolal ohlas. Několik...
Zabavená desetiletá lvice Elsa ve zlínské zoo dostane nového mladého parťáka
Zoologická zahrada ve Zlíně začala měnit složení lvů v záchranném a chovném centru Karibuni. Cílem...
SZ: Exšéf městské firmy v Hranicích ovlivnil zakázku na auta, zaplatí 200.000 Kč
Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu...
Na Klatovsku vzplanul les v prudkém kopci. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci
Hasiči dostali požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku pod kontrolou. Oheň v těžko...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 902
- Celková karma 19,84
- Průměrná čtenost 1937x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...