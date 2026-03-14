Omluva je málo paní Leyenová!

Původně jsem chtěl napsat jen krátkou úvahu o článku, který si zde před pár dny mohl každý přečíst na hlavní straně...

... ale nakonec mě z toho vyšlo trošku víc.

Promiňte, spletli jsme se. Ústup od jádra byla chyba, přiznal Merz i Leyenová

Poté co si Německo rozvrátilo ekonomiku což samozřejmě ovlivní Evropu kompletně je omluva rozhodně málo.

Ono by bylo málo i zmizet obratem v propadlišti dějin. Já jako šéf menších kolektivů v řadě ohledů musím jednat a činit tak, že v případě špatných rozhodnutí budu čelit trestněprávním následkům.

Lidem kteří zničí statisíce, případně miliony životů nic nehrozí...

(Ne , nevolám po jejich střílení na stadionech jako v Číně.)

Často tady v diskuzích potkávám otázku co je to ta Bruselská vrchnost.

Tak to je přesně tohle!

Dalším fatálním selháním, které Evropu rozvrátilo byla neřízená migrace. (A nikdo, nikdo mě nevymluví, že při našich technologických možnostech nebylo možné lépe rozlišit ty kteří pomoc potřebují a budou se dát zvládnout... Od těch druhých.)

Švédsko přitvrzuje vůči migraci. Otevře ústavu a začne odebírat občanství

Nadšení je pryč. Odpor vůči pokračující imigraci je nejvýraznější v Německu

Není tomu dávno, kdy by kdokoliv mluvící, či píšící na toto téma byl automaticky označen za kolaboranta, proruský hmyz, neúspěšného frustráta či hlupce. (Že ten hlupec zní skoro jako pochvala?)

Příští týden se na Letné sejdou zbytky těch, kteří ještě věří tomu, že co je momentálně oficiální je svaté. Že prázdná forma bez obsahu (Sofistikovaná mluva, reprezentativní vzhled, distingované chování) musí být jakýmsi grálem, který nás spasí.

Jenže perly můžete najít často i tam, kde je podle vás bahno. A samici divokého prasete pro změnu... Můžete klidně nadít do obleku a naučit jí papouškovat fráze.

Není to tak dávno, kdy jsem se tady dokázal rozčílit, protože jsem sám sebe počítal k proudu, který se na Chvilkařských demoškách scházel a věřil jsem pevně tomu, že jsme lepší částí národa a pravda je na naší straně.

Nespočítám příhody ze života, kdy mě ta údajně „lepší část“ předváděla co jsou zač...

Zažil jsem to i tady. Po náletech trollů. Třeba když mě jeden mistroval o tvorbě předmětů na škole kde učím. Hned se slétlo hejno těch kteří se jako jeden muž schází v naleštěné zbroji pod články správných vykladačů morálky a pustilo se do mě. Jsem lhář, podvodník... Jeden z nich mě poučoval, že měl kdysi tchýni učitelku. Další, že jsem často vulgární a vůbec se jako učitel nechovám...

(Ano, já tady nejsem ve třídě. Chodím si sem od ní odpočinout.)

Stejně tak se tam možná ne té pláni objeví jeden nejmenovaný inženýr, který na své fabulaci, že se vysmívám mladým lidem částečně vystavěl jeden ze svých posledních blogů. Nejspíš tam bude i další, který mu ho zveřejnil i na své platformě a jak jsem koukal, celkem tam si s autorem v diskuzi pobrukuje.

Nedávno by mě to ještě rozčílilo. Dneska už ne. Pro vše výše napsané vám už jenom prostě nevěřím, že jste nějaká lepší část čehokoliv.

Jste jenom část. Tak je to správně. Protože celky se zkrátka skládají z nejrůznějších jednotlivostí. Klid tady nastane až tehdy, kdy si to uvědomí všichni. Nebo případně, až některé část ty ostatní naprosto eliminuje. (Budete tomu pak ještě říkat liberální demokracie?)

Všem, kteří dočetli až sem přeji fajn víkend. Do diskuze chodit tentokrát nebudu. Potřebuji trochu regenerovat, ve škole je toho dost a chystám do toho nějaké věci pro klienty na osvč. Jdeme se tedy s Handou trochu užít soboty.

Autor: Filip Vracovský | sobota 14.3.2026 7:09 | karma článku: 13,75 | přečteno: 163x

Další články autora

Filip Vracovský

Jak je to s tím mládím?

Myslím, že mládí ani stáří není zásluha. Ale kdo jsem abych to soudil. Skutečnost, že ve spoustě ohledů ...

11.3.2026 v 17:27 | Karma: 15,12 | Přečteno: 379x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Nebereš bezhotovostní platby? Chytračíš? Končíš!

Tak dneska zase něco skoro „od sporáku“. Navařil jsem pár údajů a faktů spolu s pocity jak to vlastně všechno je a bude...

8.3.2026 v 8:15 | Karma: 31,14 | Přečteno: 2590x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Je nutné, nebo bezohledné třídit odpad v sobotu o půl šesté ráno?

Málokomu se povede „našlápnout mě“ takhle v sobotu po ránu. Nedá se svítit, musím se nejen o to s vámi podělit :)

7.3.2026 v 8:13 | Karma: 16,97 | Přečteno: 664x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Mám rád svět kde v reklamách na jídlo bylo jídlo a F1 řvala...

Jedno takové zamyšlení při pátku. Se snad dobrým koncem, i když se nás řada proroků snaží přesvědčit, že přichází Peklo, nebo Ráj...

6.3.2026 v 7:18 | Karma: 19,20 | Přečteno: 403x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...

... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...

4.3.2026 v 19:56 | Karma: 9,33 | Přečteno: 224x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS
11. března 2026  7:25

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...
11. března 2026  12:08,  aktualizováno  12. 3.

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
10. března 2026  5:59

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.
12. března 2026  12:05

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.
8. března 2026

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....

V budějovické Artovně si zájemci vyrobí boty i koberec. Dají si u toho kávu

Lenka Horvát (vlevo) a Lenka Štifterová založili Artovnu (13. března 2026).
14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Vyvolat si vlastní fotografii v temné komoře, vyrobit si koberec, přijít na přednášku, užít si...

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...
14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru,...

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....
14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním...

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou
14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 847
  • Celková karma 20,58
  • Průměrná čtenost 1997x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

