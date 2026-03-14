Omluva je málo paní Leyenová!
... ale nakonec mě z toho vyšlo trošku víc.
Promiňte, spletli jsme se. Ústup od jádra byla chyba, přiznal Merz i Leyenová
Poté co si Německo rozvrátilo ekonomiku což samozřejmě ovlivní Evropu kompletně je omluva rozhodně málo.
Ono by bylo málo i zmizet obratem v propadlišti dějin. Já jako šéf menších kolektivů v řadě ohledů musím jednat a činit tak, že v případě špatných rozhodnutí budu čelit trestněprávním následkům.
Lidem kteří zničí statisíce, případně miliony životů nic nehrozí...
(Ne , nevolám po jejich střílení na stadionech jako v Číně.)
Často tady v diskuzích potkávám otázku co je to ta Bruselská vrchnost.
Tak to je přesně tohle!
Dalším fatálním selháním, které Evropu rozvrátilo byla neřízená migrace. (A nikdo, nikdo mě nevymluví, že při našich technologických možnostech nebylo možné lépe rozlišit ty kteří pomoc potřebují a budou se dát zvládnout... Od těch druhých.)
Švédsko přitvrzuje vůči migraci. Otevře ústavu a začne odebírat občanství
Nadšení je pryč. Odpor vůči pokračující imigraci je nejvýraznější v Německu
Není tomu dávno, kdy by kdokoliv mluvící, či píšící na toto téma byl automaticky označen za kolaboranta, proruský hmyz, neúspěšného frustráta či hlupce. (Že ten hlupec zní skoro jako pochvala?)
Příští týden se na Letné sejdou zbytky těch, kteří ještě věří tomu, že co je momentálně oficiální je svaté. Že prázdná forma bez obsahu (Sofistikovaná mluva, reprezentativní vzhled, distingované chování) musí být jakýmsi grálem, který nás spasí.
Jenže perly můžete najít často i tam, kde je podle vás bahno. A samici divokého prasete pro změnu... Můžete klidně nadít do obleku a naučit jí papouškovat fráze.
Není to tak dávno, kdy jsem se tady dokázal rozčílit, protože jsem sám sebe počítal k proudu, který se na Chvilkařských demoškách scházel a věřil jsem pevně tomu, že jsme lepší částí národa a pravda je na naší straně.
Nespočítám příhody ze života, kdy mě ta údajně „lepší část“ předváděla co jsou zač...
Zažil jsem to i tady. Po náletech trollů. Třeba když mě jeden mistroval o tvorbě předmětů na škole kde učím. Hned se slétlo hejno těch kteří se jako jeden muž schází v naleštěné zbroji pod články správných vykladačů morálky a pustilo se do mě. Jsem lhář, podvodník... Jeden z nich mě poučoval, že měl kdysi tchýni učitelku. Další, že jsem často vulgární a vůbec se jako učitel nechovám...
(Ano, já tady nejsem ve třídě. Chodím si sem od ní odpočinout.)
Stejně tak se tam možná ne té pláni objeví jeden nejmenovaný inženýr, který na své fabulaci, že se vysmívám mladým lidem částečně vystavěl jeden ze svých posledních blogů. Nejspíš tam bude i další, který mu ho zveřejnil i na své platformě a jak jsem koukal, celkem tam si s autorem v diskuzi pobrukuje.
Nedávno by mě to ještě rozčílilo. Dneska už ne. Pro vše výše napsané vám už jenom prostě nevěřím, že jste nějaká lepší část čehokoliv.
Jste jenom část. Tak je to správně. Protože celky se zkrátka skládají z nejrůznějších jednotlivostí. Klid tady nastane až tehdy, kdy si to uvědomí všichni. Nebo případně, až některé část ty ostatní naprosto eliminuje. (Budete tomu pak ještě říkat liberální demokracie?)
Všem, kteří dočetli až sem přeji fajn víkend. Do diskuze chodit tentokrát nebudu. Potřebuji trochu regenerovat, ve škole je toho dost a chystám do toho nějaké věci pro klienty na osvč. Jdeme se tedy s Handou trochu užít soboty.
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...