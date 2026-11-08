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Olda Kaiser na Kavčích horách

Filip Vracovský VIP
Spousta lidí se pře o tom, nakolik vážně myslel své včerejší vystoupení Olda Kaiser. Na jakou stranu se vlastně postavil?

Podpořil demonstrující, nebo se jim naopak vysmál a dokonale je vytrolil?

Ať už je to jak chce, myslím si, že především vytrolil nás všechny.

Vytrolil nás všechny především proto, protože se jako obvykle zabýváme věcmi, které ve finále nejsou vůbec důležité. Zpočátku jsem tomu podlehl i já, ale s chladnější hlavou se spíše řadím k názoru Miroslava Kalouska – kterého těžko někdo může obvinit z náklonnosti k Babišově vládě –, že celé to téma televizních poplatků zdaleka není tak podstatné, jak se z něj tady dělá.

Odkaz

Naši zemi v tuhle chvíli trápí neskutečně mnoho jiných a daleko vážnějších výzev, které současnost přináší. Mně osobně se tím bohužel jen dlouhodobě potvrzuje názor, že naši politici prostě pořád mentálně žijí ve dvacátém století a vůbec si nevšimli, že už šestadvacet let píšeme století jednadvacáté.

Je totiž úplně jedno, kdo bude za pár let u moci. Každá vláda bude muset řešit obrovské systémové výzvy – v čele s neúprosným demografickým vývojem a stárnutím populace, dopady klimatických změn, které už dávno nejsou teorií na papíře, a především s bezprecedentním nástupem umělé inteligence. Jde o největší společenský a technologický zlom od průmyslové revoluce.

A zatímco o demografii a klimatu se alespoň začínáme opatrně bavit, u umělé inteligence se devadesát procent společnosti pořád tváří, jako by šlo jen o trochu chytřejší vyhledávač od Googlu.

Proto je vlastně fajn, že se ještě pořád najde někdo, kdo se nám vysměje všem dohromady. Naše žabomyší války si nic jiného nezaslouží.

I když... osobně k těm politikům z minulého století musím dodat, že se možná schyluje k mnohem větší performanci, než předvedl celý Olda Kaiser. Neustále se potápějící ODS totiž začíná panicky řešit, co s tím. A nejednoho z nich už napadlo, že by se mohl do jejího čela vrátit Petr Fiala. On sám sice v rozhovoru uvedl, že o tom neuvažuje, nicméně to ani kategoricky nevyloučil. A protože se osobně domnívám, že je to člověk víc než postižený vlastním pocitem důležitosti, tak můžu s klidným svědomím říct jediné: pokud by tohle ODSka vážně provedla, kam se hrabe včerejší Kaiser na Kavčích horách.

Vrátit do svého čela člověka, který dokázal proti sobě zcela spolehlivě semknout většinu společnosti – tak to by teprve bylo to pravé, nefalšované dada.

A co na to všechno já jako autor blogu ? „Nedám si dnes po obědě viržínko. Neplačte, sami jste si to zavinili!“

Nic moudřejšího se k tomu jak tu žijeme ani říct nedá.

Autor: Filip Vracovský | neděle 8.11.2026 8:17 | karma článku: 7,60 | přečteno: 169x
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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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