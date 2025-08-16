O2 mě asi nemá jako zákazníka příliš v lásce. Možná je načase city opětovat.
... což se ovšem tenhle týden změnilo. V podstatě by někdo mohl říct, že jde o prkotinu, ale...
Od doby kdy jsem naposledy „refrešoval“ své požadavky na služby uplynul nějaký ten pátek a chtěl jsem se podívat, zda se nedají nově nakonfigurovat tak aby pro mě byla služba výhodná a zároveň aktuální.
Ještě jsem si chtěl ke svému firemnímu účtu přiřadit druhé číslo. Když jsem takhle „refrešoval“ tři roky zpátky... Proběhlo to v naprostém klidu. Sešel jsem se s „obchoďákem“ na terásce své oblíbené restaurace a u kávy se vyřešilo co potřebuji a co mi O2 může nabídnout. K mé naprosté spokojenosti.
Nerad řeším věci na prodejnách, nebo přes operátora zákaznického centra. Prostředí mě tam vždy přišlo nátlakové takovým způsobem, že mi není příjemné.
Proto jsem byl potěšený skutečností, že se opětovně díky poptávce přiřazení dalšího čísla... Můžu opět sejít se zástupcem firmy na podobném klidném místě.
Při detailním plánování schůzky, ale došlo ze strany O2 ke zjištění, že zmíněné číslo není od konkurence, že je „jejich“. V tu chvíli možnost schůzky s obchoďákem padla.
Nejprve jsem se pomalu smiřoval s představou návštěvy jedné z prodejen. Pak se mi to ale v hlavě rozleželo. Co vůbec řeším ? Doba kdy bylo fajn mít O2 TV je pryč. Už dávno před OneplayTV jsem si stejně to co potřebuji v drtivé většině pouštěl přes aplikace aktuálně podle toho co jsem chtěl sledovat. Exkluzivní internet, který potřebuje Hanička k práci ? Jestli ta exkluzivita tkví ve skutečnosti, že jsou garantované časté výpadky a kolísání, tak pěkně děkuji...
Ale co mě sejří nejvíc je přítup k zákazníkovi, který to s nimi táhne od dob Eurotelu...
Kdybych na „obchoďáka“ neměl nárok, tak to beru. Ale pokud je nárok poodmíněn tím, že číslo, které potřebuji pod účet přiřadit musí být od konkurence ? Vlastně mě tím říkají, že jako na to co mají jisté můžou v klidu sr... (omlouvám se) kašlat.
To je proti všemu v co jako živnostník věřím. Jsem naučený si zákazníků vážit. A je třeba aby to zákazník vnímal. Určitě ten pocit nezíská vyplňováním debilních dotazníků, když to podstatné ze vztahu uniká.
Teď už jsem zabejčenej a rozhodnutej zvednout kotvy.
Popřejete mi štěstí ? :D
Písnička nemá s blogem nic společné. Ale naštěstí nežijeme jen v Matrixu mobilních operátorů. Ještě pořád je u nás k vidění a slyšení spousta talentu :)
Filip Vracovský
Zoufají si starší muži se zlatokopkami? A mělo by to někoho pohoršovat?
Přicházím s dalším závažným prázdninovým tématem. V hlavě mě to už pár dní šrotuje. Je tedy třeba sednout ke klávesnici a...
Filip Vracovský
Ota Klempíř s JARem dojezdil. Má nové autíčko...
Tento poněkud šifrovaný nápis toho před většinou z vás asi moc neutají. Okurková sezóna je vzhledem k blížícím se volbám letos přeci jen o něco méně okurkovější.
Filip Vracovský
Považujete taky za normální krást v hotelech či restauracích ?
Ano, jsme uprostřed doby dovolených a do našich podniků mimo stálých hostů a ostřílených „gastro bojovníků“ míří i celá řada občasných hostů...
Filip Vracovský
Mladí už do sebe pivo nelejou... To nám učitelům určitě pomůže. Nebo ne ?
No, jako učitel bych řekl že kratom a „energeťáky“ asi nebudou tím pravým ořechovým čím je lze nahradit.
Filip Vracovský
Bejvávalo, bejvávalo levné polední menu... Chodíte na něj ještě ?
... a není to ani tak dávno jak by se mohlo zdát. Až mě to samotného docela překvapilo. Ale co už...
|Další články autora
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa
Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International...
Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať
Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli...
Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm
Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 779
- Celková karma 19,87
- Průměrná čtenost 2045x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...