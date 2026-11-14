O smrti i životě...
Filip Vracovský
Olda Kaiser na Kavčích horách
Spousta lidí se pře o tom, nakolik vážně myslel své včerejší vystoupení Olda Kaiser. Na jakou stranu se vlastně postavil?
Filip Vracovský
O podzimu, vášni, kaprech a taky o nás...
Vlastně jsem dneska chtěl psát o vášni. Jenomže za oknem je takový to typický podzimní počasí, dny se nám krátí a ta vášeň zdánlivě k týhle roční době vůbec nepatří.
Filip Vracovský
Josef Mašín mladší nebyl vrah
Myslel jsem, že tenhle text vůbec psát nebudu. Pár dní jsem neměl absolutně čas a tak nějak jsem čekal, že se u tohohle tématu na blogu někdo zastaví. Nestalo se.
Filip Vracovský
Mezi živýma lidma
posledních týdnech nemám zdaleka tolik času, kolik jsem byl zvyklý trávit na internetu. Většinu dnů jsem prostě v reálu a s reálnejma lidma.
Filip Vracovský
Já omalovánka...
I dneska si dovolím pozvat k malování slovem štamgasty i náhodné kolemjdoucí. Pár slov o mě a taky o básnících...
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