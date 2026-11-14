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O smrti i životě...

Filip Vracovský VIP
Pár dalších slov pro náhodné kolemjdoucí i stálé hosty. S lehkou melancholií která ladí s usínáním přírody kolem...
Autor: Filip Vracovský | sobota 14.11.2026 12:52 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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