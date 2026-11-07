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O podzimu, vášni, kaprech a taky o nás...

Filip Vracovský VIP
Vlastně jsem dneska chtěl psát o vášni. Jenomže za oknem je takový to typický podzimní počasí, dny se nám krátí a ta vášeň zdánlivě k týhle roční době vůbec nepatří.

Člověk má pocit, že by měl spíš zalézt pod deku a přepnout na úsporný režim.

Jenže o jaký jiný vášni bych zrovna já mohl psát než o vášni k jídlu. A vášeň k jídlu je přece odjakživa i o vztazích.

Ve vztazích se – nebudu lhát – vlastně vůbec nevyznám, i když se o to pokouším už pěkných pár desítek let. Nicméně vzhledem k tomu, že sám jsem momentálně opravdu spokojený, raději to ani moc nepitvám, aby se to nepokazilo. Znáte to, když těsto krásně kyne, taky do něj pořád nestrkáte prsty.

Ale pořád ještě umím o vztazích vášnivě napsat – alespoň doufám – docela zajímavý básničky. Ostatně, kdo četl ty poslední dvě věci, ví přesně, o čem mluvím.

Vášní, která ovšem v člověku zuří bez ohledu na počasí, je rozhodně vášeň k jídlu a k vaření. Naopak bych řekl, že tyhle dlouhé podzimní večery a čím dál kratší dny k ní přímo vybízejí.

A je strašně hezký, když se s takovou vášní potkáte u někoho, kdo je zároveň vaším žákem.

Chystali jsme se na další významnou juniorskou soutěž, na Českého kapra. Pár dní před soutěží nám vypadla soutěžící a vypadl nám i kolega, který se přípravě našich žáků momentálně prioritně věnuje. Zůstali jsme v tom sami. S novou náhradnicí jsme nastoupili na tréninky přes prázdniny a snažili se v šibeničním čase dohnat veškeré manko, které jsme nabrali.

Byla to dřina, ale myslím, že jsme se u toho v kuchyni docela dobře bavili. Ten zápal má Mája v sobě :)

No a v úterý jsme vyrazili do Prahy. A jak to dopadlo?

Všem čtenářům i nečtenářům tohoto blogu přeju, ať mají na své vášně čas. Je úplně jedno, jestli v parném létě, nebo v lezavém podzimu. Důvod je prostý: když se člověk věnuje tomu, co ho činí spokojeným, působí spokojeně i na své okolí. A toho věčného, nespokojeného brblání máme všude kolem sebe momentálně víc než dost. Bylo by fajn začít proti němu tlačit nějakou protiváhu. Co myslíte?

Autor: Filip Vracovský | sobota 7.11.2026 9:11 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Filip Vracovský VIP

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  • Průměrná čtenost 1896x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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