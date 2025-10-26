Než se začneme 28. října lámat v pase a vyžívat se ve vzletných frázích...
... po dlouhé, těžké nemoci dvou totalit. Zpětně na mě působí jako taková malá zkumavka v laboratoři dějin dvacátého století. Elixír nadšení, zápalu a chyb který vyšuměl do podoby, která nakonec nikomu nestála za záchranu.
Blíží se to a politici budou zase řečnit, komentátoři komentovat a my tady na blogu blogovat. Ve strojených pózách očekáváné důstojnosti se zlomíme v pase. Vzdáme hold něčemu co často selhávalo, ale ve vzpomínkách jak už to u obyčejných smrtelníků bývá to špatné rádi zapomínáme, vyťesňujeme...
Blíží se to a já se účastnit nebudu. Nejsem moc na pompu a parády. Mám navíc štěstí, že patřím ke generaci, která mohla řadu z těch nejlepších, které Československo vygenerovalo zažít, některé i potkat.
Blíží se to a já si troufnu říct, že to nejlepší nejsou fangle, hymny a vážné výrazy ve tváři. To nejlepší je přesah dneška s kterým naši předkové konali. Ti nejlepší z nejlepších pak každý den.
Blíží se to a já přejdu domluvit do mluvy která je mi bližší. Nejde o žvásty. Jde o každej zasazenej strom. Jde o každej den kterej si něco odepřeme protože je taky zítra. Jde o každý odpuštění místo roztáčení kolotočů pomsty. Jde o chápání závisti jako hnacího motoru. Nikomu nemusí chcípnout jeho koza. Jde o ruce, který si podáváme napříč časem, generace za generací.
Nejde a Masaryka, Štefánika, Rašína... Vždycky šlo o nás, bez který by nebylo nic. My totiž nejsme stafáží ve svých životech. A naše životy nejsou stafáží dějin, jsou jejich základem.
Proto když tohle skončí... Neumře jenom Československo. Umřeme a vymřeme všichni.
Filip Vracovský
Zdraví Kateřiny Konečné, Markéty Pekarové Adamové a taky to naše...
Před pár dny takřka souběžně zveřejnila dvojice výrazných političek na naší scéně jak je trápí zdraví ...
Filip Vracovský
Myslíte si, že je zdravější sledovat porno, nebo politické debaty?
Tímto blogem bych rád zahájil sérii s názvem otázky od piva... Protože u toho se vždycky semele všechno.
Filip Vracovský
Když jsem unavenej klikám na herečky v prádle, Nahou seznamku a jídlo...
... tím samozřejmě zklamu sám sebe, protože se rád považuji za intelektuála v rondonu a lepšočlověka...
Filip Vracovský
Chránit pracovní místa pro ty, co na nich pracovat nebudou? Ano, šéf má opět pravdu...
Chtěl jsem si do víkendu dát s psaním pokoj, ale dnešní ranní rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem mě opět nakopl...
Filip Vracovský
Nenastal čas bývalých vládních stran podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše?
Často se mi ve chvíli kdy jsem napsal, že letos volit nepůjdu dostalo jedno ponaučení. Prý je třeba volit menší zlo...
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, pro vážně zraněného přiletěl vrtulník
Dálnici D1 na 18. kilometru nedaleko Všechrom u Prahy v neděli dopoledne uzavřela nehoda pěti aut....
Silný vítr, na horách sníh. Meteorologové varují před možnými komplikacemi v dopravě
Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na...
Fotka se Seagalem a řeči o „jiném názoru“. Ficův poslanec v Moskvě velebil televizi RT
Slovenský poslanec a šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Richard Glück se minulý týden...
Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy
V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely...
- Počet článků 797
- Celková karma 24,94
- Průměrná čtenost 2041x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...