Než se začneme 28. října lámat v pase a vyžívat se ve vzletných frázích...

Opět se blíží den, kdy budeme slavit narozeniny nebožtíka. Protože Československo i jeho idea je již několik desetiletí mrtvé je...

... po dlouhé, těžké nemoci dvou totalit. Zpětně na mě působí jako taková malá zkumavka v laboratoři dějin dvacátého století. Elixír nadšení, zápalu a chyb který vyšuměl do podoby, která nakonec nikomu nestála za záchranu.

Blíží se to a politici budou zase řečnit, komentátoři komentovat a my tady na blogu blogovat. Ve strojených pózách očekáváné důstojnosti se zlomíme v pase. Vzdáme hold něčemu co často selhávalo, ale ve vzpomínkách jak už to u obyčejných smrtelníků bývá to špatné rádi zapomínáme, vyťesňujeme...

Blíží se to a já se účastnit nebudu. Nejsem moc na pompu a parády. Mám navíc štěstí, že patřím ke generaci, která mohla řadu z těch nejlepších, které Československo vygenerovalo zažít, některé i potkat.

Blíží se to a já si troufnu říct, že to nejlepší nejsou fangle, hymny a vážné výrazy ve tváři. To nejlepší je přesah dneška s kterým naši předkové konali. Ti nejlepší z nejlepších pak každý den.

Blíží se to a já přejdu domluvit do mluvy která je mi bližší. Nejde o žvásty. Jde o každej zasazenej strom. Jde o každej den kterej si něco odepřeme protože je taky zítra. Jde o každý odpuštění místo roztáčení kolotočů pomsty. Jde o chápání závisti jako hnacího motoru. Nikomu nemusí chcípnout jeho koza. Jde o ruce, který si podáváme napříč časem, generace za generací.

Nejde a Masaryka, Štefánika, Rašína... Vždycky šlo o nás, bez který by nebylo nic. My totiž nejsme stafáží ve svých životech. A naše životy nejsou stafáží dějin, jsou jejich základem.

Proto když tohle skončí... Neumře jenom Československo. Umřeme a vymřeme všichni.

Autor: Filip Vracovský | neděle 26.10.2025 11:57

