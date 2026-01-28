Nevolil jsem. Díky Motoristům a SPD jde všechno podle plánu. Nezkažme to.
Zatím opravdu běží vše tak jak má. Zcela upřímně si řekněme, že ANO i s Andrejem Babišem je v dnešní vyhrocené době vlastně mainstreamová strana, která jen nemusí být každému po chuti. Někdo se může nimrat v minulosti jejího nově a překvapivě zvoleného předsedy, ale ve své podstatě neboří zažitý vesmír naší novodobé historie.
To co ale předvádí jak SPD prostřednictvím úřadujícího držitele štaflí či jejich řádu Tomia Okamury, případně věčně „vylité“ (A tímto jejich činy spíš omlouvám, než bych je dehonestoval.) duo Turek Macinka většině z nás přeci jen vyráží dech...
Někdy je to i místy úsměvné, třeba když Filip Turek vyčítal Petru Pavlovi , že je sněhová vločka, nebo že by se měl chovat jako chlap... Ale co už, když puberťák hledá sebe sama a potká mužskej vzor, často má potřebu se proti němu stavět na zadní. Taky jsem to v patnácti dělal, ne, že ne...
Myslím si, že nynější vláda rozjíždí tím vším co političtí amatéři v jejím středu provádí, úspěšnou prezidentskou kampaň pro obhajobu mandátu právě Petra Pavla.
Nejen to, úspěšně resiscutují naděje svých oponentů v budoucích (Ať již předčasných, nebo regulérních) sněmovních volbách.
Co je ale třeba udělat aby se tento scénář odehrál? Neplácat se po ramenou jaké to bylo a jaké to je skvělé. Opravdu oslovit voliče, které buranství a howadismus neoslovuje. Dát naději i těm ze špatného sociálního prostředí jimiž tak rádi a nadřazeně opovrhujeme.
Tam ty hlasy leží. Tím, že si budeme tleskat navzájem v našich sociálních bublinách nezískáme nic. A další porážka bude o to víc bolet...
Jednoduše řečeno, stačí se zamyslet nad tím, proč Petra Fialu většina populace odmítla a Petra Pavla stále podporuje. A ano, není to těžké. Nynější hlava státu se k nikomu nechová se štítivou arogancí, nevysmívá se slabým.( Petr Fiala to taky nedělal, ale toleroval v koalici za kterou byl odpovědný.) Já sobně jsem PP nevolil s nadšením. Nicméně pokud bude obhajovat, tentokrát mu to půjdu hodit s radostí (Což neznamená, že bych s ním souhlasil úplně ve všem. Jen mě kvůli tomu nedává najevo, že jsem kretén.).
To, že je voják považuji navíc v dnešní době za dobrý bonus.
A písnička ? S blogem přímo nemá nic... ale včera měla narozky Dáša Vokatá a o chlapech má taky jednu pěknou...
Filip Vracovský
MAGA móda ? Netrefila se mě definitivně do vkusu! Zvlášť pistolníci v ulicích.
Tak jsem chtěl napsat pár slov k plastickejm operacím a nějak se mě to zvrtlo... (Ba ne, celou dobu jsem to takhle plánoval...) Jen mě mrzí, že místo psaní příběhů přináší doba na mou klávesnici právě tohle...
Filip Vracovský
Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?
... aneb alespoň s částí z nás to ještě není tak zlý jak by mohl Putin a jeho poskoci doufat. Co myslíte?
Filip Vracovský
Vilný stařík Babiš a Pirátské mládí v útoku...
Po včerejším vzpomínání na piráta Sandokana si dneska neodpustím takový trošku „nenedělní“ blog......
Filip Vracovský
Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
... na dalším jsem měl láhev Coca Coly co se „Kokakole“ moc nepodobala, ale v podstatě mě to tehdy moc netrápilo.
Filip Vracovský
Osahávání spících studentek profesorem přijde řadě lidí celkem v pohodě.
Někdy jsem při čtení názorů v diskuzi opravdu zaskočený. Sám sebe potom přesvědčuji, že to není reprezentativní vzorek většiny populace...
