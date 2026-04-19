Nepřijdu do Nebe. Čeká mě cesta do Pekla služebním vchodem...
No nevinný. Jsou věci, které se zkrátka nedělají. Taková červená čára za kterou se nevstupuje.
Jednou z těch věcí je chování k pizze. Když člověk selže a dá na ni anas, musí se začít ohlížet přes rameno, zdali mu tam nečíhá Italská pizza policie...
Mě čeká ještě horší osud.
I kdyby se mě náhodou podařilo útéct této brutální Italské zásahovce... Stejně si mě najde. Takové jako já nečeká Nebe. Ti musí do Pekla služebním vchodem.
Nepoložil jsem na pizzu nevinný ananas. Zašel jsem při práci pro klienta mnohem dál... (A nikomu to neříkejte, zůstane to mezi námi. Bylo to ještě ke všemu dobrý :D )
Pizza Moravský vrabec
Kačka se zelím
Svíčková samozřejmě nemůže scházet
Na začátku jsem si u těch pizz připadal poprvé v životě jako malíř, protože vychytávání základů připomínalo mistrovu paletu...
Ve škole se toho taky děje spousta. Třeba když žáci trénují na „Závěrečky“. Jejich pojetí jídel je taky nejenom chutná ale často i barevná záležitost...
Losos
Kuře s nádivkou
Dančí hřbet
Kuřecí supreme
No jako sladkou tečku si můžeme dát variaci na Trhanec od našich hotelováků z druháku.
Než jsem sám začal učit, žil jsem v zajetí bludu, jaká pohodová činnost to je. Dneska už vím dvě věci. Byl jsem hloupej. Na druhou stranu žádná pracovní činnost v životě mě nedávala takový smysl.
Určitě jsem úplně jinej Filip než ten, který před lety na pár hodin týdně přišel dělat chytráka jak to těm učitelskejm ukáže.
Dneska vím, že bez pedagogiky si člověk ani neškrtne. Své znalosti nepředá. Resp. předá. Těm dvěma, třem zapaleným ve třídě. Ale z ostatních mu už nikdo „nezahoří“.
A na závěr místo písničky servis burgerů na akcičce tento čtvrtek. S prváky z hotelovky. Docela nám to jde :)
Filip Vracovský
Proč je špatně naučit ČT hospodařit ?
Kolem toho, že nynější vláda plní jeden z předvolebních slibů své nejsilnější strany se strhla velká mela a padají zase silná slova...
Filip Vracovský
Vařený losos v myčce a podobné lahůdky...
Mysleli jsme si, že internet nám pomůže být vzdělanější, chytřejší ... Nakonec se ukázalo, že to nebude úplně pravda...
Filip Vracovský
Marasmus v zemi Karla Kryla.
Ale nikdy to není tak zlý aby si člověk nemohl zazpívat. Básník s kytarou, kterého dneska znásilňuje kdejaký politický nekrofil...
Filip Vracovský
Dneska v noci jsem se poprvé opravdu bál, že se probudím do jaderné války
A to i jako veterán války studené, který už pár kotrmelců na geopolitických mapách zažil. Nikdy se ovšem...
Filip Vracovský
Stojí starší zaměstnanci za prd?
Jelikož se už sám řadím do kategorie, která má mnohem blíž „k penzi“ než k mládí čtu články na toto téma docela se zájmem.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy
Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...
Na skládce u Plzně hořel odpad, zashovalo přes 30 hasičů, škodliviny neunikly
Na skládce Vysoká u Dobřan u Plzně hořel v noci odpad na překládacím místě. Zasahovalo přes 30...
ČSÚ: Ve městech loni žilo 56,2 pct obyvatel Olomouckého kraje, podíl vzrostl
Na konci roku loňského roku žilo ve městech Olomouckého kraje kraje 354.969 lidí, meziročně o 850...
Pracuje s problémovými psy. Největší chybou je jejich polidšťování, říká žena
V Tisé na Ústecku funguje spolek Doggoland, který se věnuje péči o opuštěná a problémová zvířata,...
Co udělá dělostřelecká palba s lidským organismem? Rusové to testují na živých lidech
Výzkumný ústav ruské armády už několik let testuje účinky dělostřeleckých granátů na lidský...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...