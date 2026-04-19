Nepřijdu do Nebe. Čeká mě cesta do Pekla služebním vchodem...

Byť to tak na první pohled nevypadá k nedělní snídani se vám chystám servírovat naprosto nevinný fotoblog s jídlem...

No nevinný. Jsou věci, které se zkrátka nedělají. Taková červená čára za kterou se nevstupuje.

Jednou z těch věcí je chování k pizze. Když člověk selže a dá na ni anas, musí se začít ohlížet přes rameno, zdali mu tam nečíhá Italská pizza policie...

Mě čeká ještě horší osud.

I kdyby se mě náhodou podařilo útéct této brutální Italské zásahovce... Stejně si mě najde. Takové jako já nečeká Nebe. Ti musí do Pekla služebním vchodem.

Nepoložil jsem na pizzu nevinný ananas. Zašel jsem při práci pro klienta mnohem dál... (A nikomu to neříkejte, zůstane to mezi námi. Bylo to ještě ke všemu dobrý :D )

Pizza Moravský vrabec

Kačka se zelím

Svíčková samozřejmě nemůže scházet

Na začátku jsem si u těch pizz připadal poprvé v životě jako malíř, protože vychytávání základů připomínalo mistrovu paletu...

Ve škole se toho taky děje spousta. Třeba když žáci trénují na „Závěrečky“. Jejich pojetí jídel je taky nejenom chutná ale často i barevná záležitost...

Losos

Kuře s nádivkou

Dančí hřbet

Kuřecí supreme

No jako sladkou tečku si můžeme dát variaci na Trhanec od našich hotelováků z druháku.

Než jsem sám začal učit, žil jsem v zajetí bludu, jaká pohodová činnost to je. Dneska už vím dvě věci. Byl jsem hloupej. Na druhou stranu žádná pracovní činnost v životě mě nedávala takový smysl.

Určitě jsem úplně jinej Filip než ten, který před lety na pár hodin týdně přišel dělat chytráka jak to těm učitelskejm ukáže.

Dneska vím, že bez pedagogiky si člověk ani neškrtne. Své znalosti nepředá. Resp. předá. Těm dvěma, třem zapaleným ve třídě. Ale z ostatních mu už nikdo „nezahoří“.

A na závěr místo písničky servis burgerů na akcičce tento čtvrtek. S prváky z hotelovky. Docela nám to jde :)

akademiehotelnictviplzen

Kolik ubrousků padne na jeden burger?

16. dubna 2026 v 11:12, příspěvek archivován: 19. dubna 2026 v 7:21
oblíbit odpovědět uložit

Autor: Filip Vracovský | neděle 19.4.2026 7:24 | karma článku: 8,23 | přečteno: 118x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 863
  • Celková karma 19,53
  • Průměrná čtenost 1978x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

