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Nepodceňujte kupní sílu metalové mládeže po třiceti letech...

Ano, ano, dorazila okurka. Politici se rozjíždí na dovolenou a snad se dočkáme alespoň v létě zklidnění situace na frontě tuzemské studené občanské války...

Konečně je tedy čas rozebrat několik životně důležitých témat.

Všímáte si někdo kolik narvaných festivalů zaměřených na tvrdou rockovou muziku u nás probíhá?

Jeden by řekl, že tvrdej rock je trend už pěkně dlouho. Pravda, návštěvníkům se za ty roky v průměru značně zvětšil pupek a řadě z nich se na hlavu postěhovala sedací část těla díky čemuž musela zkrátit účes... (Jasně, tohle všechno se mi popisuje snadno, stačí letmý pohled do zrcadla.)

Přesto se tahle muzika v rádiích a televizi (mimo specializovaných stanic) takřka vůbec nehraje. Zato kýčař Míša David a spol. se linou z repráků skoro pořád.

Marně přemýšlím proč tomu tak je. Nemyslím si, že naše generace už je za spotřebním vrcholem, spíš naopak. Ještě pořád umíme nějakou pětku vydělat i pustit.

Dávno už nemůžeme být považovaní ani za nějaký bezprizorní okraj společnosti. Valná většina z nás ze života nepropadla.

Zkrátka přijde mě to zvláštní.

A když už jsme u těch festivalů, trošku té politiky si přeci jen neodpustím.

Spousta festivalů se nyní ruší, nebo probíhá s řadou nějakých úprav a omezení. Divné to je, protože klimatická krize je přeci zrušena...

A tady pozor! Dopustil jsem se klasického argumentačního faulu. Zaměnil jsem klima za počasí. Udělal jsem to zcela úmyslně. Abych na tento prohřešek tak často zneužívaný v diskuzích upozornil.

Pokud se byť jen jeden jediný čtenář zamyslí zda také rád nefauluje, pak to stálo za to.

A muzika? Tak nějak logicky... Moje nejlepší roky :)

Autor: Filip Vracovský | sobota 27.6.2026 8:07 | karma článku: 4,88 | přečteno: 63x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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