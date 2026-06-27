Nepodceňujte kupní sílu metalové mládeže po třiceti letech...
Konečně je tedy čas rozebrat několik životně důležitých témat.
Všímáte si někdo kolik narvaných festivalů zaměřených na tvrdou rockovou muziku u nás probíhá?
Jeden by řekl, že tvrdej rock je trend už pěkně dlouho. Pravda, návštěvníkům se za ty roky v průměru značně zvětšil pupek a řadě z nich se na hlavu postěhovala sedací část těla díky čemuž musela zkrátit účes... (Jasně, tohle všechno se mi popisuje snadno, stačí letmý pohled do zrcadla.)
Přesto se tahle muzika v rádiích a televizi (mimo specializovaných stanic) takřka vůbec nehraje. Zato kýčař Míša David a spol. se linou z repráků skoro pořád.
Marně přemýšlím proč tomu tak je. Nemyslím si, že naše generace už je za spotřebním vrcholem, spíš naopak. Ještě pořád umíme nějakou pětku vydělat i pustit.
Dávno už nemůžeme být považovaní ani za nějaký bezprizorní okraj společnosti. Valná většina z nás ze života nepropadla.
Zkrátka přijde mě to zvláštní.
A když už jsme u těch festivalů, trošku té politiky si přeci jen neodpustím.
Spousta festivalů se nyní ruší, nebo probíhá s řadou nějakých úprav a omezení. Divné to je, protože klimatická krize je přeci zrušena...
A tady pozor! Dopustil jsem se klasického argumentačního faulu. Zaměnil jsem klima za počasí. Udělal jsem to zcela úmyslně. Abych na tento prohřešek tak často zneužívaný v diskuzích upozornil.
Pokud se byť jen jeden jediný čtenář zamyslí zda také rád nefauluje, pak to stálo za to.
A muzika? Tak nějak logicky... Moje nejlepší roky :)
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