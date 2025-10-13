Nenastal čas bývalých vládních stran podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše?
Tak se domnívám, že teď je ten správný čas.
Zpětně si dovolím jenom jednu poznámku. Jsem rád, že i přes program, který se jevil jako nejbližší mému vnímání světa jsem to „Motoristům“ hodit nešel.
Je zcela irelevantní nakolik je poslední kauza Filipa Turka vykonstruovaná či ne. Těch prokázaných „legrácek“ + třeba ožralý Macinka u Xavera to přeci bohatě stačí. (Ona i včera v OMV to byla celkem síla. Ale asi ne taková jakou by si Petr Macinka přál vyzařovat.)
A aby nedošlo k nedorozumění... Nehodlám tady tvrdit, že bych ve své minulosti nenašel nic bez poskvrnky, že jsem nedudělal žádnou blbost. Vlastně jsem dlouho žil v prostředí hospoda, poezie a muzika... To je zkrátka kombo dost divoký ať chcete nebo ne. Nicméně mám dost soudnosti, než abych se cpal do pozic, kde váš život projde drobnohledem a nebude to jenom o tom jaký jste uvnitř. Jako politik musíte obstát i v pohledu z vnějšku.
Přes rychlost jakou se mění vše kolem nás nechci aby se chování Petra Macinky a Filipa Turka stalo normou toho jak má vypadat politik.
Tím bych se vrátil zpátky na začátek. Víme, že Andrej Babiš bude chtít vládu sestavit takřka za každou cenu. Nebylo by na čase naznačit nějaký náznak možné podpory, který by ho ze spárů vydírání jeho nynějších partnerů vysvobodil?
To píšu jako účastník řady akcí Milionu chvilek pro demokracii. Před pěti lety by mě to nikdy nenapadlo. Sám sobě bych chtěl nafackovat.
Byla by mi mnohem milejší vláda Andreje Babiše s tichou podporou bývalé Pětikoalice, než ta s Macinkou a Turkem + SPD. Už proto co všechno se v Evropě děje. Dávala by malinkou, ale přeci jen naději aby se společnost definitivně nerozpadla na dvě část. Což hrozí zcela reálně.
A tahle odpovědnost nejde jenom za Starým ještěrem z Průhonic.
Filip Vracovský
Těšíte se na návrat EET ?
A nehledejte v té otázce záludnost... Sám mám na EET dlouhé roky názor neměnný. Navíc i přes původní...
Filip Vracovský
Lidskej život je taková chvilička, že si ani neuprdnou hvězdy...
Jestli pro mě mimo funkce pracovního nástroje a adresáře na přátele mají sociální sítě nějakej dobrej dopad...
Filip Vracovský
Překvapení voleb ? Andrej Babiš na hlavu porazil komunisty ze Stačilo...
Pomalu se blíží definitivní razítko na výsledky letošních voleb. Konec Světa nenastal, a ani nenastane...
Filip Vracovský
Televizní Superdebata ? Kdybych musel, šel bych volit Piráty, nebo Motoristy...
Nebudu vůbec hodnotit jestli jestli je to dobré, nebo ne... Spíš bych rád rozvedl myšlenku z nadpisu...
Filip Vracovský
Zvyšují hladové ženy za volantem agresivitu na silnicích ?
S koncem prázdnin skončilo mé veselé cestování hromadnou dopravou. Povinností a práce je tolik, že z kraje
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...