Nejen výchova ukrajinských kluků v Čechách

Dlouho jsem nepsal o ukrajinských dětech u nás na škole. Vzhledem k množícím se zprávám o vyjednávání míru/příměří je ale asi dobrý čas...

Navíc , včera jsem seděl na pivku s kamarádem/kolegou z východních Čech a mám radost, že pozitivní pocit z práce s nimi nemáme jenom u nás.

Nebudu se vracet k tématu proč jsem v dnešní době jednoznačně za ukončení vojenských operací. Proč si myslím, že i špatný mír je nyní pro zemi mých přátel lepší než spravedlivá válka.

Koho moje názory zajímají, přikládám odkazy na některé starší blogy...

Nemají to tady u nás rozhodně lehké. Na Plzeňsku, kde koncentrace Ukrajinců v ČR patří k největším/nebo je největší... Jsou i nejkřiklavější problémy. Samozřejmě, všechno co udělá Ukrajinec je vidět víc než to co udělá Franta Novák.

Žádná populace na světe pak není prostá jedinců s nepřizpůsobivým chováním. Když k tomu všemu připočtete, že vaše domovina je sužována válkou, žijete někde, kde jsou určité zvyky jinak...

Nelze se pak některým problémům v soužití divit.

Naše děti jsou v drtivé většině fakt skvělé. Před rokem jsem psal hlavně u klucích, proč jim nedoporučuji odjet do zákopu.

Letos nám na učebním oboru končí přesila děvčat.

Mám velkou radost z toho, že u „závěreček“ se nebojím o žádnou z nich. Tuplovaná je pak u případů, kdy se studentka za dobu svého pobytu u nás naučila tak dobře Česky, že v klidu přejde na vyšší vzdělávání než je učňovské.

Ale i řada těch, které studovat dál nepůjdou už se tady chystá zapojit do práce v mém milovaném oboru. Mám tedy oprávněný dojem, že naše práce, čas a nadšení, které jsme jim s kolegy věnovali nepřijdou nazmar.

Samozřejmě si přihřeju polívčičku i co se týče našeho soutěžního družstva. Ruslanu jsem potka poprvé když jí bylo patnáct let a byla asi nejsmutnějším dítětem na naší škole.

Pal se tehdy březen 2022. Dneska je to náš šampión :)

No, obrečel jsem tuhle chvíli na fotce stejně jako ona :D Prý drsný rocker :)))

Všechny nás domorodce, z kterých je nás dost „unavených“ tématem války na východě, která se nás zdánlivě netýká ... Chci poprosit o další trpělivost.

Pro naše nové kolegy, sousedy, spolupracovníky... Jejich životní příběhy totiž často opravdu nejsou žádná brnkačka. Zůstaňme dál lidmi. Zatím jsem na nás hrdý.