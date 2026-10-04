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Neděle a poezie

Filip Vracovský VIP
Než upadnu do dalšího běsného týdne mám tu pár slov... Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí...

Když je ta neděle...

A někdy si za zklamání můžeme sami...

Autor: Filip Vracovský | neděle 4.10.2026 17:55 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
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4.10.2026 v 8:38 | Karma: 18,31 | Přečteno: 288x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Proč by měl sumeček nahradit českého kapra? Aneb tradiční český sumeček africký :D

Vážně máme zapotřebí pořád někoho něco přeučovat? Proč u nás každá novinka musí nastupovat s puncem spasitele, který má za úkol zadupat do země to, co tady budujeme celá staletí?

29.9.2026 v 8:02 | Karma: 25,28 | Přečteno: 847x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Jak se mi na chvíli vrátilo mládí a plzeňský devadesátky

Kdykoliv dneska klukům na škole vysvětluju technologii a specifika kvasnicovýho piva, v duchu se u toho směju.

27.9.2026 v 5:15 | Karma: 16,27 | Přečteno: 344x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Volby do Senátu a komunálu jako referendum o vládě či opozici? Nesmysl!

Zase to slyšíme ze všech stran. Politici i komentátoři nám usilovně vtloukají do hlavy, že nadcházející volby mají být „referendem o vládě“, nebo naopak „zúčtováním s opozicí“. Větší nesmysl jsem už dlouho neslyšel.

26.9.2026 v 8:04 | Karma: 16,20 | Přečteno: 318x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Trocha poezie, nikoho nezabije. Snad...

Pondělní malování slovem, pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Jen pár slov a podzimní nálada ....

21.9.2026 v 20:48 | Karma: 10,12 | Přečteno: 187x | Diskuse | Poezie a próza
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Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 926
  • Celková karma 22,02
  • Průměrná čtenost 1913x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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