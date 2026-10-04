Neděle a poezie
Filip Vracovský
Starý a ještě starší psy prý novým kouskům nenaučíš...
V poslední době se v médiích i na sítích pořád točí stejná ohraná písnička: svět patří výhradně mladým, dravým a digitálním, zatímco my, co máme na krku padesátku, šedesátku a víc...
Filip Vracovský
Proč by měl sumeček nahradit českého kapra? Aneb tradiční český sumeček africký :D
Vážně máme zapotřebí pořád někoho něco přeučovat? Proč u nás každá novinka musí nastupovat s puncem spasitele, který má za úkol zadupat do země to, co tady budujeme celá staletí?
Filip Vracovský
Jak se mi na chvíli vrátilo mládí a plzeňský devadesátky
Kdykoliv dneska klukům na škole vysvětluju technologii a specifika kvasnicovýho piva, v duchu se u toho směju.
Filip Vracovský
Volby do Senátu a komunálu jako referendum o vládě či opozici? Nesmysl!
Zase to slyšíme ze všech stran. Politici i komentátoři nám usilovně vtloukají do hlavy, že nadcházející volby mají být „referendem o vládě“, nebo naopak „zúčtováním s opozicí“. Větší nesmysl jsem už dlouho neslyšel.
Filip Vracovský
Trocha poezie, nikoho nezabije. Snad...
Pondělní malování slovem, pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Jen pár slov a podzimní nálada ....
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