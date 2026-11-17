Nechtějte vědět o čem jsem přemýšlel 17.11. 1989
Nejspíš jsem ten páteční podvečer jako každý správný puberťák strávil tím, že jsem se doma hádal s tátou. A večer jsem nejspíš někam zalezl a vzdorovitě si něco četl až do pozdní noci, aniž bych měl nejmenší tušení, že se právě někde jinde lámou dějiny.
Naše rodina v tomhle směru v podstatě nebyla ničím výjimečná – prostě klasický český vzorek dvacátého století. Měli jsme v příbuzenstvu kulaky i buřiče, a úplně stejně tak i komunisty. Všechny tyhle světy se u nás potkávaly a nějak spolu musely žít.
Víkend proběhl ještě tak nějak klidně, v zaběhnutých kolejích. Už v pondělí se ale až do Plzně začala donášet nejrůznější šeptanda o tom, co se v pátek v Praze vlastně semlelo.
Zatímco se kolem proháněly veliké dějiny, já jako správný puberťák žil hlavně ve svém vlastním světě, kde mě v první řadě zajímala především ňadra jedné z mých spolužaček. A v druhém sledu jsem se tak nějak těšil, že by se přece jen mohlo začít něco dít – a díky tomu by pak mohla být mnohem dostupnější moje oblíbená hudba.
Nejvíc, co si z těch skutečně velkých dějin pamatuju, byla až generální stávka 27. listopadu, kdy jsem stál na plzeňském náměstí. Nemůžu říct, že bych z toho tehdy měl úplně tisíciprocentní rozum, ale tu krásnou atmosféru a obrovskou naději mezi lidmi jsem začal vnímat naplno. Ten pocit sounáležitosti a naděje mě tehdy i jako puberťáka naprosto pohltil.
A z těch mých vlastních, malých dějin si zase živě pamatuju mámu, když jsem se tehdy na to náměstí vypravoval. Klasicky mi kladla na srdce dvě věci: zaprvé, abych se k ničemu nepřipletl, a zadruhé, abych nenastydl. No a samozřejmě, jak už to tak u maminek bývá, nastydl jsem docela slušně.
Někdy mám poslední dobou dojem, že celkem slušně nastydly i ty velké dějiny. Což ale nic nemění na tom, že přes veškeré výhrady, které k dnešní politické šlamastyce můžeme mít, žijeme podle mě v době, která je nesrovnatelně lepší než ty šedivé osmdesátky, ve kterých jsem vyrůstal. Víc toho nemá cenu psát, protože by to byly zbytečné cancy.
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