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Nechce už to víc než jen Babiše ve skříni? Fiala na traktoru je ale málo...

Nedá mě to nezamyslet se nad posledním zveřejněným výsledkem průzkumu volebních výsledků. Byť do „velkých“ voleb je ještě daleko.

Strany nynější opozice se rády dokola zaklínají bojem s Andrejem Babišem. Přitom ten boj byl již jednou vybojován a ve výsledku... Se nestalo celkem nic.

Volby by vyhrál Babiš, ODS a STAN se dělí o druhé místo. Těsně by prošli Motoristé

Osobně už na mě neustálé rozebírání jeho podnikání, jeho politické kariéry, jeho výžblebtů, jeho kolaličních partnerů, jeho estébácké minulosti začíná působit značně otravným dojmem.

Stává se z toho jakési Perpetuum mobile politických sil uvězněných ve svém segmentu vnímání reality. Problémem je, že voliči AB jsou na to naprosto imuní a voliči nerozhodnutí čekají něco víc, než jen desetiletí mlácené prádlo.

Navíc když dokola posloucháte útoky na rozvolňování rozpočtových pravidel od stran, od kterých jsme se toho samého dočkali v době jejich vlády. Od exministrů, kteří se ekvilibristiky s čísly dopouštěli stejně jako Alena Schillerová dneska, moc naděje do budoucna to nepřináší.

Největší změnou v bývalé Pětikoliční politice je, že Petra Fialu nahradil Petr Fiala II zvaný Martin Kupka. Expremiér sám se pak vydal cestou you tubera.

Elektorát jeho voličů se baví. Pampelišky pokosí i kdyby si u toho měl umazat manžetové knoflíčky.

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Bývalý premiér Petr Fiala ukazuje po odchodu z čela vlády zcela novou tvář. Na sociálních sítích aktuálně zaujal odlehčeným videem, kde za volantem žlutého zahradního traktoru s úsměvem seká trávu. Podle politologů ztratil svůj dřívější kožený nádech a bez tíhy premiérské funkce působí mnohem uvolněněji. Sám Fiala přiznává, že některé současné příspěvky by si ve vrcholné funkci zkrátka nedovolil. Zda tento nový a lidovější přístup zastíní současné vedení ODS, ukáže až čas.

Foto: Sociální sítě Petra Fialy

3. května 2026 v 10:15, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 14:25
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Já se ale nesměju.

Za mě je to dokonalý případ toho jak se politik bez schopnosti vlastní sebekritiky a soudnosti stává překážkou k tomu aby se věci dali do pohybu.

Škoda.

Autor: Filip Vracovský | neděle 14.6.2026 14:31 | karma článku: 24,41 | přečteno: 586x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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