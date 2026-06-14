Nechce už to víc než jen Babiše ve skříni? Fiala na traktoru je ale málo...
Strany nynější opozice se rády dokola zaklínají bojem s Andrejem Babišem. Přitom ten boj byl již jednou vybojován a ve výsledku... Se nestalo celkem nic.
|
Volby by vyhrál Babiš, ODS a STAN se dělí o druhé místo. Těsně by prošli Motoristé
Osobně už na mě neustálé rozebírání jeho podnikání, jeho politické kariéry, jeho výžblebtů, jeho kolaličních partnerů, jeho estébácké minulosti začíná působit značně otravným dojmem.
Stává se z toho jakési Perpetuum mobile politických sil uvězněných ve svém segmentu vnímání reality. Problémem je, že voliči AB jsou na to naprosto imuní a voliči nerozhodnutí čekají něco víc, než jen desetiletí mlácené prádlo.
Navíc když dokola posloucháte útoky na rozvolňování rozpočtových pravidel od stran, od kterých jsme se toho samého dočkali v době jejich vlády. Od exministrů, kteří se ekvilibristiky s čísly dopouštěli stejně jako Alena Schillerová dneska, moc naděje do budoucna to nepřináší.
Největší změnou v bývalé Pětikoliční politice je, že Petra Fialu nahradil Petr Fiala II zvaný Martin Kupka. Expremiér sám se pak vydal cestou you tubera.
Elektorát jeho voličů se baví. Pampelišky pokosí i kdyby si u toho měl umazat manžetové knoflíčky.
Já se ale nesměju.
Za mě je to dokonalý případ toho jak se politik bez schopnosti vlastní sebekritiky a soudnosti stává překážkou k tomu aby se věci dali do pohybu.
Škoda.
Filip Vracovský
Jak jsem pomohl definitivně zničit KFC...
Tématu KFC a jeho kauz už jsem se tady opakovaně věnoval. To jsem ještě netušil, že tenhle víkend nemotorné chování tuzemského provozovatele doslova dozraje jako víno...
Filip Vracovský
Chutě léta, které se někam ztrácí...
Prostě je odnesl čas a zpátky to nejde vrátit. A taky vůně a obrázky, tváře, slova... Alespoň je na co vzpomínat.
Filip Vracovský
Mám rád vepřový, ženská prsa a spoustu dalších nebezpečných zálib...
Pročítám si tady článek jak nebezpečná a provokativní je pro některé části obyvatel francouzská gastronomie a ...
Filip Vracovský
Rock, poezie, rebelie...
Tak nám dneska skončila praktická část zkoušek. Jelikož v cílové rovince letošního školního roku pocit, že mám lehce vypraný mozek...
Filip Vracovský
Jak snadno zklamat rodiče a málem nedodělat „ani pitomej učňák“...
Ne každé dítě má kliku jako... Říkejme mu třeba Michal. (Přeci jen ochrana osobnosti je dneska důležitá a těch dospívajících zvlášť..)
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Pronájem bytu 2+KK, Teplice nad Bečvou 107
Teplice nad Bečvou, okres Přerov
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 885
- Celková karma 20,43
- Průměrná čtenost 1956x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...