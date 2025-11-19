Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?

O tom, kdo bude vládnout by mohla rozhodovat třeba nějaká pěkná reality šou. Napadá mě hned třeba formát...

... Výměna politiků.

Významný politik té které strany by byl vyslán do centrály svých největších ideových odpůrců.

Tak by došlo na Tomia Okamuru v kancelářích TOP 09. Filip Turek by se změnil v souputníka Zdeňka Hřiba, zatímco Ivan Bartoš by trávil čas pod dohledem kamer s Petrem Macinkou. Zvlášť pikantní by byl handl Babiš za Fialu.

Kdo uteče poslední vyhrává...

Odkaz

Nebo Nahá volba...

Vždyť Nahá seznamka teď neskutečně frčí. U pánské části by skončilo zdlouhavé přeměřování pindíků za řečnickým pultem Poslanecké sněmovny. U dam by volbu nahé Miss premiérky mohlo rozhodovat třeba hlasování na instáči.

Odkaz

Zrádci...

Tak to by byla paráda. Co má k politice jak ji zažíváme blíž... Intriky, občas někoho odstranit. Věřit se nikomu moc nedá. A jestli vyhrají věrní, nebo zrádci se stejně většinou dozvídáme až s odstupem. Moderoval by opět Vojta Kotek, je pro takovou roli jako stvořený. Odpadlíky a slabé kusy by mohl zaměstnat něčím užitečným v „přidružené výrobě“ na své farmě...

Odkaz

Odkaz

Vyvolení trosečníci...

Kombinací populárních trosečníků a prvního skutečně úspěšného pořadu tohoto formátu dostaneme skvělý příběh. Politici místo válení se a nudění ve vile budou pod dohledem kamer na pustém ostrově abstinovat od korýtek a hladovět. Rovněž hlasování bude mít mnohem větší grády než v Parlamentu. A dvojice, která dostane nejvíc hlasů postoupí do duelu. Ten rozhodnou diváci/voliči počtem lajků na sociálních sítích. Vítěz se stává ne premiérem (Stejně je to jen funkce, která zbytečně zdržuje a pořád se musí podřizovat třeba Ústavě), ale rovnou na čtyři roky diktátorem bez omezení pravomocí. Touto poslední variantou by se ušetřilo nejen za volby, ale celou přebujelou vládní aparaturu, Poslaneckou sněmovnu, Senát...

Odkaz

Odkaz

A jen malá ukázka čísel, které ušetříme a můžeme věnovat na něco užitečného...

Odkaz

Odkaz

To vůbec nemluvím o pozitivech v dopadu na duševní zdraví nás všech. Případně o kladném vlivu na sjednocení poslední roky značně rozpolcené společnosti. Navíc na akčnosti tohoto modelu můžeme taky zapracovat. „Velké šou“ na úrovni celostátních voleb bych klidně dělal jednou ročně. Určitě v zimě , aby přes dovolené neklesala sledovanost. Taškařice na úrovni krajů a obcí by si mohla každá samospáva řešit podle svého...

Autor: Filip Vracovský | středa 19.11.2025 6:46 | karma článku: 15,85 | přečteno: 284x

Filip Vracovský

  • Počet článků 806
  • Celková karma 24,09
  • Průměrná čtenost 2035x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

