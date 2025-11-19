Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?
... Výměna politiků.
Významný politik té které strany by byl vyslán do centrály svých největších ideových odpůrců.
Tak by došlo na Tomia Okamuru v kancelářích TOP 09. Filip Turek by se změnil v souputníka Zdeňka Hřiba, zatímco Ivan Bartoš by trávil čas pod dohledem kamer s Petrem Macinkou. Zvlášť pikantní by byl handl Babiš za Fialu.
Kdo uteče poslední vyhrává...
Nebo Nahá volba...
Vždyť Nahá seznamka teď neskutečně frčí. U pánské části by skončilo zdlouhavé přeměřování pindíků za řečnickým pultem Poslanecké sněmovny. U dam by volbu nahé Miss premiérky mohlo rozhodovat třeba hlasování na instáči.
Zrádci...
Tak to by byla paráda. Co má k politice jak ji zažíváme blíž... Intriky, občas někoho odstranit. Věřit se nikomu moc nedá. A jestli vyhrají věrní, nebo zrádci se stejně většinou dozvídáme až s odstupem. Moderoval by opět Vojta Kotek, je pro takovou roli jako stvořený. Odpadlíky a slabé kusy by mohl zaměstnat něčím užitečným v „přidružené výrobě“ na své farmě...
Vyvolení trosečníci...
Kombinací populárních trosečníků a prvního skutečně úspěšného pořadu tohoto formátu dostaneme skvělý příběh. Politici místo válení se a nudění ve vile budou pod dohledem kamer na pustém ostrově abstinovat od korýtek a hladovět. Rovněž hlasování bude mít mnohem větší grády než v Parlamentu. A dvojice, která dostane nejvíc hlasů postoupí do duelu. Ten rozhodnou diváci/voliči počtem lajků na sociálních sítích. Vítěz se stává ne premiérem (Stejně je to jen funkce, která zbytečně zdržuje a pořád se musí podřizovat třeba Ústavě), ale rovnou na čtyři roky diktátorem bez omezení pravomocí. Touto poslední variantou by se ušetřilo nejen za volby, ale celou přebujelou vládní aparaturu, Poslaneckou sněmovnu, Senát...
A jen malá ukázka čísel, které ušetříme a můžeme věnovat na něco užitečného...
To vůbec nemluvím o pozitivech v dopadu na duševní zdraví nás všech. Případně o kladném vlivu na sjednocení poslední roky značně rozpolcené společnosti. Navíc na akčnosti tohoto modelu můžeme taky zapracovat. „Velké šou“ na úrovni celostátních voleb bych klidně dělal jednou ročně. Určitě v zimě , aby přes dovolené neklesala sledovanost. Taškařice na úrovni krajů a obcí by si mohla každá samospáva řešit podle svého...
Filip Vracovský
Koho vypískáme na Národní třídě letos ?
Sám už si při nejlepší vůli nevzpomenu co jsem dělal 17.11. 1989. Nejspíš jsem byl na tréninku a tahal činky, nebo...
Filip Vracovský
Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...
Pěkný dárek nadělila naše fotbalová reprezentace legendárnímu kouči k jeho šestaosmdesátým narozeninám...
Filip Vracovský
Žijeme jídlem od rána do večera. Je to pro nás kultura, náboženství i závislost...
... a samozřejmě i obživa... A každá obživa potřebuje marketing. Tak bych dneska rád k tomuto tématu (Nejen) prohodil pár slov...
Filip Vracovský
Pro mě není Petr Fiala démon, ale jeho odchodu určitě nelituji...
... a taky si chci krátce vzpomenout na jedno výročí, které prošlo bez povšimnutí a které s odkazem Petra Fialy vlastně souvisí.
Filip Vracovský
Na kulturní frontě klid?Jenom co střelíme Klempíře? Kdepak, z druhé strany jde taky salva.
Moc jsem se těšil, že po říjnových volbách skončí kampaň a člověk/občan zase bude žít „normálnější věci“...
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Je velice problematická výdajová strana rozpočtu, říká Schillerová
Přímý přenos Rozpočtový výbor Sněmovny projednává návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard...
Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky
Sledujeme online Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Rozsáhlý dronový útok zasáhl například...
Český slavík 2025
Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap,...
Těla pohřešované matky a její dcery našli v mrazáku. Podezřelý tvrdil, že šlo o nehodu
Rakouská policie našla v mrazicích boxech těla pohřešované matky a její desetileté dcery. Zatkla...
Rodinný dům s potenciálem dvougeneračního bydlení nebo podnikání Bohumín, ul. Bezručova
Bezručova, Bohumín - Záblatí, okres Karviná
4 490 000 Kč
- Počet článků 806
- Celková karma 24,09
- Průměrná čtenost 2035x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...