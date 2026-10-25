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Nebojím se zimy...

Filip Vracovský VIP
Malování slovem na brzký nedělní podvečer. Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí, které láká světlo bludiček...

Ale nejsem žádnej velkej hrdina...

Ještě o mě chcete něco vědět?

Dny se krátí.

Čas na slova i vzpomínky...

A kousek muziky taky neuškodí...

Autor: Filip Vracovský | neděle 25.10.2026 17:58 | karma článku: 0 | přečteno: 43x
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Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 934
  • Celková karma 20,47
  • Průměrná čtenost 1901x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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