Nebojím se zimy...
Ale nejsem žádnej velkej hrdina...
Ještě o mě chcete něco vědět?
Dny se krátí.
Čas na slova i vzpomínky...
A kousek muziky taky neuškodí...
Filip Vracovský
Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?
Vyskočila na mě dneska zpráva, která s vysokou pravděpodobností ukazuje na hlavního viníka jedné z nejzávažnějších hygienických kauz ve veřejném stravování za poslední dobu.
Filip Vracovský
Vládní koalice, nebo lupiči?
Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...
Filip Vracovský
A zase ta poezie...
Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.
Filip Vracovský
Ukrajina, prokletá obilnice Evropy
Je to krásná země a s jejím národem si navíc osobně velmi dobře rozumím. Těžce zkoušená dějinami, mstou táhnoucí se od Bohdana Chmelnického přes druhou světovou válku až po dnešek – a ještě mnohem dál.
Filip Vracovský
Pondělní poezie
Před návratem do reality pár slov pro náhodné kolemjdoucí i pravidelné hosty. Račte vstoupit bez klepání...
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Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...