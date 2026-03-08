Nebereš bezhotovostní platby? Chytračíš? Končíš!
O tom jak moc se v posledních letech změnila gastronomie vzhledem k měnícímu se životníme stylu jsem už několikrát psal.
Z jedné strany část mého srdce krvácí, protože znám spousty konzervativně podnikajících „klasiků“ kteří se těmto změnám nepřizpůsobují a končí.
Začalo to zákazem kouření, pokračovalo covidem a během deseti let je gastro úplně jiné než dřív.
Jenže to nejsou jen tyto dva faktory, které obor mění.
Důležitou je rovněž spotřeba alkoholu. Tady jsou trendy zcela vypovídající. Trvalý pokles jen dokumentuje, že s nástupem generace Z dochází k nevratné změně.
Samostatnou soutěžní disciplínou je pak pivo. Náš národní poklad. Tam je tento trend umocněn ještě tím, že se v době pocovidové řada zákazníků do hospod a restaurací už nevrátila . Víc se stáčí do jiných obalů než jsou sudy.
Kde ovšem jeden vidí problém, může druhý chytit příležitost za pačesy...
|
Ani loňský rok dlouhodobému propadu gastra nepomohl. Profitují kavárny
Další trend, který pokládá staré způsoby na lopatky je prostá zákaznická pohodlnost.
Není tomu dávno kdy se řada podnikatelů vymezila proti přijímání bezhotovostních plateb.
No radost z této „vzpoury proti systému“ nevydržela dlouho. Hotovost sebou nosí čím dál méně zákazníků... „Nemůžu zaplatit mobilem? Tak se tady mějte pěkně.Jdu jinam!“
Takhle jednoduché to je...
|
Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód
Jak jsem psal na začátku... Sladkobolné to je.
Konečně rozumím jak muselo být špeditérům, když koně vystřídala železnice, automobily.
Taky se každý nepřizpůsobil.
Pokrok a vývoj, ale zastavit nelze. A skanzeny? Jsou fajn na návštěvu. Žít by v nich z nás ale dokázal (a chtěl) jen málokdo.
Filip Vracovský
Je nutné, nebo bezohledné třídit odpad v sobotu o půl šesté ráno?
Málokomu se povede „našlápnout mě“ takhle v sobotu po ránu. Nedá se svítit, musím se nejen o to s vámi podělit :)
Filip Vracovský
Mám rád svět kde v reklamách na jídlo bylo jídlo a F1 řvala...
Jedno takové zamyšlení při pátku. Se snad dobrým koncem, i když se nás řada proroků snaží přesvědčit, že přichází Peklo, nebo Ráj...
Filip Vracovský
Kdybych byl Prométheus, chtěl bych mít zelený křídla...
... od Zelenýho peří. Načepířenej jsem i když už dávno nelétám, ale pořád si na tu schopnost pamatuju...
Filip Vracovský
Mezinárodní právo přestalo existovat ...
... a nikdo se s tím už ani netají. Velmoci si hájí svoje zájmy tak jako tomu bylo od nepaměti. ....
Filip Vracovský
Soudružko učitelko, soudruhu řediteli...
Dnešní vzpomínání nebude na muzikanty, ani na muziku. Vrátím se do do doby kdy oslovení z nadpisu bylo normální...
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Na Špičáku skončila Jízda přes louži pro většinu účastníků koupáním
Teplota vzduchu pod deset stupňů, teplota vody čtyři. Na šumavském Špičáku se jela tradiční Jízda...
Plzeň začíná s opravou a proměnou Masarykovy ulice, má být bezpečná a přívětivá
Plzeň s městskou firmou Vodárna začaly připravovat rekonstrukci a proměnu první části Masarykovy...
Jsme v cíli! FAMUFEST zná své vítěze
Polské Pendolino poprvé v Česku. Už zítra vyjede na trasu mezi Prahou a Bohumínem
Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino. Od 9. března do 17. června ho nasadí České dráhy ve...
- Počet článků 845
- Celková karma 20,49
- Průměrná čtenost 1997x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...