Náš odkaz generaci Z ? Prošustrovali jsme vám to a teď z vás děláme lemply... Lžeme!

| „Není to tak, že by generace Z nechtěla makat, spíš nevidí důvod proč makat. Dřív, když jste byl pracovitý, šlo si ušetřit třeba na byt, to už teďka nejde, ani když jste zpěvačka. Makáme, abychom zaplatili nájem a koupili si jídlo, to není moc motivační,“ říká zpěvačka Pam Rabbit, která si odnesla Anděla pro sólovou interpretku.



