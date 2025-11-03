Na kulturní frontě klid?Jenom co střelíme Klempíře? Kdepak, z druhé strany jde taky salva.
... Nestalo se tak. Politici v kampani pokračují a tady na blogu houf načepýřených kohoutů taky nepřestal.
Co bylo pro mě docela zklamáním povolebních týdnů jsou útoky na Otu Klempíře. Často právě z umělecké sféry a často pod pás.
Rozhodně nejásám a neaplauduji tomu, že se někdo stal spolupracovníkem STB. Na tuhle prasáckou organizaci vskutku nelze být hrdý. Co jim šlo nepochybně? Lámat lidi.
Nehodlám proto soudit dvacetiletýho kluka, kterej se tomu dobytku postavit nedokázal... Navíc se časem dokázal z toho svazku vymanit.
Nemám s ním problém. Uteklo moře vody v řece času a Ota Klempíř si své odžil, odpracoval... (Ne, nemůžou být všichni vojáci a „odpracovávat“ si to v NATO.) V jeho nominaci na ministerskou pozici nevidím problém. A že po neviditelném muži s motýlkem bude trochu víc vidět a asi i slyšet? No co...
Nevěřím těm uřvaným spravedlivým. Dost z nich má své vlastní máslo na hlavě.
Salva hnoje přilétla i z druhé strany. Na Ondru Vetchého se vyzvracel Michal Penk. Nebudu soudit jestli šlo o jeho vlastní iniciativu, nebo ho někdo navedl... Splašky jsou mimořádně uleželé.
Názor, že je Ondra Vetchý mizerný herec zdá se mi být poněkud ojedinělý. Pátrat v jeho rodokmenu na základě tohoto postu určitě nezačnu. Je mi ukradenej. Děti nelze soudit kvůli rodičům, vždyť je to zvrácený.
Osobně bych si přál aby všichni „souzení“ dokázali za projevy svých soudců bez následků spláchnout. Nám všem pak nezbývá než popřát život takovej aby si frčky a pocit naplnění nemusel nikdo honit takovým způsobem jako „umělecká fronta“ útočící na Klempíře, nebo zákeřný odstřelovač Penk.
- Počet článků 801
- Celková karma 23,75
- Průměrná čtenost 2035x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...